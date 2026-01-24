«Тампа» едет в Огайо за победным результатом

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Тампа-Бэй». Игра пройдет на «Нейшнвайд-Арене» 25 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Коламбус»

Турнирное положение: В 50 матчах «Коламбус» заработал 53 очка, с которыми затерялся на 15-м месте в Восточной конференции, на 6 пунктов отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: Перед очередной домашней серией «Коламбус» одержал эффектную победу на льду «Питтсбурга» (4:3, бул.).

Возвращение на домашнюю площадку сопровождалось поражением «Блю Джекетс» от «Оттавы» (1:4). В последнем матче команда Рика Боунесса скромно обыграла «Даллас» (1:0).

Не сыграют: Данте Фаббро, Брендан Смит, Майлз Вуд, Дентон Матейчук.

Состояние команды: «Коламбус» прописался в числе восточных андердогов, однако со сменой тренера надеется выправить ситуацию и вернуться в борьбу за топ-8.

Между зоной Кубка «мундиры» сохраняют рабочий разрыв, тогда как пять побед в шести недавних встречах могут обеспечить коллективу Боунесса необходимый импульс для поддержания текущего темпа.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа» провела 48 матчей, в которых заработала 66 очков и обосновалась на 3-й строчке Востока. На 1 пункт «Лайтнинг» отстают от дуэта лидеров.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Тампа-Бэй» уступила «Сент-Луису» (2:3, бул.). Поражение в Миссури стало первым для «Лайтнинг» за последние одиннадцать матчей.

В следующей гостевой встрече команда Джона Купера переехала «Даллас» (4:1), тогда как на домашней площадке прибила «Сан-Хосе» (4:1).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Райан Макдона, Скотт Сабурин, Брэйден Поинт, Энтони Сирелли.

Состояние команды: Вне зависимости от исхода встречи с «Чикаго» в ночь на 24 января «Тампа-Бэй» находится на подъеме: команда излучает уверенность и демонстрирует выдающуюся игру.

Днями ранее была прервана серия «Лайтнинг», насчитывающая одиннадцать побед кряду. Более того, в четырнадцати недавних встречах коллектив из Флориды набрал 27 очков из 28.

Статистика для ставок

«Коламбус» не проигрывал в основное время в 5 домашних матчах из 6 последних

«Тампа-Бэй» одержала 4 победы в 6 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 3.05, ничья — в 4.32, победа «Тампа-Бэй» — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: С приходом в команду Рика Боунесса «Коламбус» испытывает подъем, однако в ближайший игровой день коллектив из Огайо встретится с «Тампой», демонстрирующей изумительную форму и высокий исполнительский класс на дистанции.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.12.

Прогноз: В последних матчах «Блю Джекетс» постарались добиться большей устойчивости в обороне, но для забивной «Тампы» попытки хозяев действовать плотно у своих ворот вряд ли станут проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.13.