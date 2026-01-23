Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Бостон» — «Вегас» — 4:3

Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился ассистом. Теперь у 30-летнего россиянина 17 (1+16) очков в 51 матче этого сезона.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил одну шайбу. У 25-летнего россиянина сейчас 37 (21+16) очков в 49 играх.

«Бостон» набрал 60 очков в 51 матче и поднялся на 7-е место на «Востоке». «Вегас» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 60 очков в 49 играх.

«Каролина» — «Чикаго» — 3:4 Б

Нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и ассистом и был признан первой звездой встречи. Теперь у 31-летнего россиянина 17 (9+8) очков в 45 играх этого сезона.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился результативными действиям

«Чикаго» набрал 49 очков в 50 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Каролина» лидирует на «Востоке» — 67 очков в 51 игре.

«Коламбус» — «Даллас» — 1:0

Автором единственного гола стал защитник Зак Веренски на 9-й минуте первого периода.

«Коламбус» набрал 53 очка в 50 матчах и занимает 15-е место на «Востоке». «Даллас» идет вторым в Западной конференции — 65 очков в 51 игре.

«Монреаль» — «Баффало» — 2:4

У «Канадиенс» забили Коул Кофилд и Ник Сузуки. Нападающий Иван Демидов провел на льду 17 минут 44 секунды и отметился двумя бросками по воротам соперника при показателе полезности «-1».

В составе победителей отличились Пэйтон Кребс, Джейсон Зукер, Зак Бенсон и Бек Маленстин.

«Баффало» набрал 61 очков в 50 матчах и занимает 5-е место на «Востоке». «Монреаль» идет на 4-й строчке — 63 очка в 51 игре.

«Нэшвилл» — «Оттава» — 5:3

За «Предаторз» хет-трик оформил Стивен Стэмкос, а также по одной шайбе забросили Джонатан Маршессо и Коул Смит.

В составе гостей голами отметились Стефен Холлидэй, Ридли Грейг и Дилан Козенс.

Защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал ассист. Теперь у 30-летнего россиянина 17 (4+13) очков в 49 играх этого сезона.

«Нэшвилл» набрал 52 очка в 50 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 53 очка в 50 играх.

«Виннипег» — «Флорида» — 1:2 Б

В основное вермя у «Джетс» Коул Перфетти, а у гостей — Сэм Беннетт. Победный буллит на счету финна Антона Лунделла.

Вратарь гостей Даниил Тарасов отразил 17 из 18 бросков по своим воротам и не пропустил в серии буллитов.

«Флорида» набрала 55 очков в 49 матчах и занимает 10-е место на «Востоке». «Виннипег» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 47 очков в 50 играх.

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 2:6

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу, став второй звездой матча. Теперь у 39-летнего россиянина 39 (12+27) очков в 35 матчах сезона.

Также в составе победителей забивал Егор Чинахов. У 24-летнего россиянина теперь 12 (8+4) очков в 41 игре.

«Питтсбург» набрал 61 очко в 51 матче и теперь идет шестым в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке на «Западе» — 58 очков в 52 играх.

«Миннесота» — «Детройт» — 4:3 ОТ

В составе победителей Кирилл Капризов оформил дубль, забив победный гол в овертайме. Также у него одна результативную передачу. Также дубль и голевой пас в активе Матса Зуккарелло. Куинн Хьюз сделал три результативные передачи.

У гостей дубль на счету Лукас Рэймонда. Еще один гол забил Джеймс Ван Римсдайк.

«Миннесота» (67 очков) сейчас вторая на «Западе». «Детройт» (67) идет третьим на «Востоке». У «Ред Уингз» прервалась серия из трех побед подряд.