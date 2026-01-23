прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» 24 января, начало — в 17:00 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: В Западной конференции нижегородцы занимают 4 место, в 48 играх «Торпедо» набрало 62 очка, от лидера «Северстали» хоккеисты из Нижнего Новгорода отстают на 4 пункта.

Последние матчи: Домашнюю серию «Торпедо» начало с крупной победы над «Шнхайскими Драконами» (7:2). В составе нижегородцев по шайбе в сетку ворот соперника забросили Никита Шавин, Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Владимир Ткачев и Сергей Гончарук.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Торпедо» выдает пятиматчевую победную серию, в которую вошли игры против «Локомотива» (3:1, 3:0), «Спартака» (1:0), «Динамо» Москва (4:3 — после овертайма).

СКА

Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги СКА занимает 8 место, в 46 матчах армейцы набрали 53 очка.

Последние матчи: СКА на своей арене проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

Не сыграют: у СКА нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В отличии от нижегородского клуба хоккеисты СКА проиграли в третьем матче подряд, армейцы также уступили в основное время в играх против минского «Динамо» (3:4) и «Сочи» (1:2).

Статистика для ставок

«Торпедо» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференций

СКА занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференций

В этом сезоне «Торпедо» трижды выиграл у СКА(5:2, 3:2 — после овертайма, 3:2 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: «Торпедо» в этом сезоне одержало три победы над СКА, ожидаем от нижегородцев очередной виктории над армейским клубом.

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В личных встречах соперник забрасывают от 5 до 7 шайб. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.95.