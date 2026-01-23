«Нефтехимик» не потеряет очки в родных стенах

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 24 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 49 матчах «Нефтехимик» набрал 55 очков, с которыми закрепился на 5-м месте Восточной конференции, на 3 балла отставая от лидерского квартета.

Последние матчи: Неделей ранее «Нефтехимик» забрал победный результат в гостевом дерби с «Ак Барсом» (2:0).

В следующих матчах выездной серии команда Игоря Гришина взяла верх над «Барысом» (1:0) и «Сибирью» (3:1). В последней домашней игре нижнекамцы нанесли поражение «Динамо» Москва (2:1, бул.).

Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Нефтехимик» находится на подъеме, переживая лучший отрезок за последние месяцы. Подопечные Игоря Гришина увеличили отрыв от преследователей и ближе подобрались к верхней четверке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В шести последних матчах нижнекамцы не допустили ни одного поражения. Кроме того, в четырех встречах кряду команда не пропускала больше 1 гола.

«Барыс»

Турнирное положение: После 50 матчей «Барыс» располагается на 10-м месте Восточной конференции с 39 очками на счету. От зоны топ-8 казахстанцы отстают на 4 балла.

Последние матчи: В домашней встрече 17 января «Барыс» переиграл ЦСКА (3:1), тем самым прервав серию из пяти поражений.

Однако тремя днями позже победный импульс был утрачен на катке «Лады» (0:2). Еще в одном матче против ЦСКА — на столичном льду — команда Михаила Кравца минимально уступила (0:1).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: «Барыс» находится в откровенное плохой форме и теряет предметные шансы на возвращение в кубковую восьмерку, в которой находился ранее.

На восемь последних матчей казахстанцев пришлись семь поражений. Только в двух играх на этом отрезке подопечным Михаила Кравца удалось забросить больше 1 шайбы.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Барыс» не забивал в ворота «Нефтехимика» больше 2 голов в 8 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.58, победа «Барыса» — в 3.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В последние недели «Нефтехимик» находится в отличной форме, обладая прочным запасом сил, чтобы на домашней площадке забрать результат в игре против соперника, переживающего сложный отрезок.

2.23 «Нефтехимик» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Нефтехимик — Барыс принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.23.

Прогноз: «Нефтехимик» умеет проявлять надежность в обороне, поэтому «Барысу» с его низкой реализацией будет сложно рассчитывать на достойные показатели результативности.

1.98 Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Нефтехимик — Барыс принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 за 1.98.