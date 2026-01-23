прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Болл Арене» 24 января, начало — в 05:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирная таблица: «Колорадо» — единоличный лидер Западной конференции, команда опережает «Даллас» на 12 очков. В 48 матчах команда Джареда Беднара набрала 77 очков.

Последние матчи: В последнее время «Колорадо» выступает не лучшим образом. Во-первых, у команды отличный гандикап в очках, во-вторых, хоккеисты потеряли трех ключевых игроков. На своем льду хоккеисты из Денвера уступили «Анахайму» лишь в серии послематчевых бросков (1:1 — основное время, 0:2 — после буллитов).

Не сыграют: Команде из Денвера из-за травм не помогут Логан О'Коннор, Габриэль Ландескуг и Девон Тейвз.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних играх Национальной хоккейной лиги «Колорадо» одержал победы над «Вашингтоном» (5:2), «Коламбусом» (4:0), но уступил «Нэшвиллу» (3:7), «Торонто» (3:4 — после овертайма).

«Филадельфия»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 10 место. Хоккеисты из штата Пенсильвания провели 49 матчей и набрали 55 очков.

Последние матчи: «Филадельфия» смогла набрать одно очко в поединке против «Юты», команда уступила сопернику лишь в овертайме (4:5).

Не сыграют: «Флайерз» не смогут рассчитывать на травмированных Тайсона Фёрстера и Расмуса Ристолайнена. Выбыли из строя Родриго Аболс и Даниэл Владар.

Состояние команды: «Черно-белые» пока не могут зацепиться за победную серию, хоккеисты «Филадельфии» в последних играх смогли выиграть лишь у «Вегаса» (2:1). В играх против «Рейнджерс» (3:6), «Питтсбурга» (3:6) и «Баффало» (2:5) клуб потерпел фиаско.

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 1 место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 10 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Колорадо» обыграло «Филадельфию» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.80, а победа "Филадельфии" — в 4.70.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 6 — за 1.88.

Прогноз: Несмотря на лидерство в Западной конференции "Колорадо" может столкнуться с проблемами в игре против "Филадельфии". Гости вполне могут дать бой сопернику, крупного поражения со стороны хоккеистов из Пенсильвании не стоит ждать.

2.25 Фора «Филадельфии» (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Колорадо» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора "Филадельфии" (+1) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в прошлой личной встрече хоккеисты "Филадельфии" и "Колорадо" забросили друг другу 5 шайб.

1.88 ТМ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Колорадо» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.88.