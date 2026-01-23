В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).
«Ак Барс»
Турнирное положение: «Ак Барс» твердо стоит на 2-й позиции Восточной конференции с 68 очками после 49 матчей. От 1-го «Металлурга» казанцев отделяют 8 зачетных баллов.
Последние матчи: Днями ранее «Ак Барс» закончил серию матчей на Дальнем Востоке, на старте которой дважды обыграл «Амур» (5:3, 3:0).
Следом команда Анвара Гатиятулина учинила расправу над «Адмиралом» в первой встрече (5:2). С уверенным преимуществом казанцы провели и второй матч во Владивостоке (4:1).
Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.
Состояние команды: «Ак Барс» решает базовые турнирные задачи в числе лидеров конференции и к текущему моменту проводит сильный отрезок.
Так, девять побед казанцев пришлись на одиннадцать последних матчей. В трех предыдущих встречах команда Анвара Гатиятулина обыгрывала соперников с разницей в 3 шайбы и ни разу не пропустила больше 2 голов.
«Сибирь»
Турнирное положение: С 43 набранными очками в 49 матчах, «Сибирь» располагается на 8-й строке Восточной конференции, на 4 пункта опережая «Амур» и «Барыс».
Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Сибирь» в родных стенах не справилась с «Нефтехимиком» (1:3).
Днями позже команда Ярослава Люзенкова потерпела поражение на площадке «Автомобилиста» (0:2). В последнем матче новосибирцы переиграли «Металлург» Мг (2:1).
Не сыграют: Даниил Валитов, Илья Федотов.
Состояние команды: Новосибирцы прописались в зоне плей-офф и в настоящий момент сосредоточены на попытках увеличить разрыв между нестабильными прямыми конкурентами.
В январе подопечные Ярослава Люзенкова провели восемь матчей, в пяти из которых понесли потери. Однако на этом фоне особую ценность имеет недавняя гостевая победа над «Магниткой».
Статистика для ставок
- «Ак Барс» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4 матчей кряду
- «Ак Барс» не пропускал больше 2 голов в 3 последних домашних матчах
- «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.72, победа «Сибири» — в 5.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.
Прогноз: «Ак Барс» находится в исключительной форме и является фаворитом домашнего льда, однако высокая мотивационная составляющая и желание биться за результат могут сыграть в пользу «Сибири» и позволяет ей провести достойный матч.
Ставка: «Сибирь» победит с форой +1.5 за 1.99.
Прогноз: Основная проблема «Сибири» кроется в обороне, надежность которой оставляет желать лучшего. Однако в Казани гости будут пробовать добиться компактности линии, чтобы избежать разгрома.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.