прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» твердо стоит на 2-й позиции Восточной конференции с 68 очками после 49 матчей. От 1-го «Металлурга» казанцев отделяют 8 зачетных баллов.

Последние матчи: Днями ранее «Ак Барс» закончил серию матчей на Дальнем Востоке, на старте которой дважды обыграл «Амур» (5:3, 3:0).

Следом команда Анвара Гатиятулина учинила расправу над «Адмиралом» в первой встрече (5:2). С уверенным преимуществом казанцы провели и второй матч во Владивостоке (4:1).

Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» решает базовые турнирные задачи в числе лидеров конференции и к текущему моменту проводит сильный отрезок.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Так, девять побед казанцев пришлись на одиннадцать последних матчей. В трех предыдущих встречах команда Анвара Гатиятулина обыгрывала соперников с разницей в 3 шайбы и ни разу не пропустила больше 2 голов.

«Сибирь»

Турнирное положение: С 43 набранными очками в 49 матчах, «Сибирь» располагается на 8-й строке Восточной конференции, на 4 пункта опережая «Амур» и «Барыс».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Сибирь» в родных стенах не справилась с «Нефтехимиком» (1:3).

Днями позже команда Ярослава Люзенкова потерпела поражение на площадке «Автомобилиста» (0:2). В последнем матче новосибирцы переиграли «Металлург» Мг (2:1).

Не сыграют: Даниил Валитов, Илья Федотов.

Состояние команды: Новосибирцы прописались в зоне плей-офф и в настоящий момент сосредоточены на попытках увеличить разрыв между нестабильными прямыми конкурентами.

В январе подопечные Ярослава Люзенкова провели восемь матчей, в пяти из которых понесли потери. Однако на этом фоне особую ценность имеет недавняя гостевая победа над «Магниткой».

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4 матчей кряду

«Ак Барс» не пропускал больше 2 голов в 3 последних домашних матчах

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.72, победа «Сибири» — в 5.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Ак Барс» находится в исключительной форме и является фаворитом домашнего льда, однако высокая мотивационная составляющая и желание биться за результат могут сыграть в пользу «Сибири» и позволяет ей провести достойный матч.

1.99 «Сибирь» победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ак Барс — Сибирь принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Сибирь» победит с форой +1.5 за 1.99.

Прогноз: Основная проблема «Сибири» кроется в обороне, надежность которой оставляет желать лучшего. Однако в Казани гости будут пробовать добиться компактности линии, чтобы избежать разгрома.

1.84 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Ак Барс — Сибирь принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.