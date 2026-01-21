прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.79

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 22 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА находится на 6-й позиции Западной конференции с 54 очками после 48 сыгранных матчей. От основной пятерки москвичей отделяют 3 турнирных балла.

Последние матчи: Последнюю встречу на домашнем льду ЦСКА провел 11 января. В тот игровой день армейцы взяли верх над «Спартаком» (2:1).

За победой в битве за Москву последовала серия выездов, в ходе которой подопечные Игоря Никитина проиграли «Авангарду» (1:2) и «Барысу» (1:3).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Накануне ЦСКА продемонстрировал относительную стабильность, выдав сильнейший по содержанию отрезок с начала текущего сезона.

Так, в шести матчах из семи неделями ранее москвичи зафиксировали победный результат и в сумме набрали 13 очков из 14. Однако в девяти играх из двенадцати предыдущих армейцы не забивали больше 2 голов.

«Барыс»

Турнирное положение: В 49 матчах «Барыс» заработал 39 очков, с которыми занимает 10-ю позицию Восточной конференции, на 2 пункта отставая от топ-8.

Последние матчи: На прошлой неделе «Барыс» провел короткую серию домашних матчей, которая началась с поражения от «Автомобилиста» (0:1).

Еще в одной встрече в Астане подопечные Михаила Кравца взяли верх над ЦСКА (3:1). За домашней сенсацией последовал выезд на лед «Лады», где казахстанцы понесли очередную потерю (0:2).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: Положение «Барыса» вновь оказалось незавидным. Затяжной спад и прогресс прямых конкурентов сделали команду уязвимой с точки зрения борьбы за плей-офф.

До локального успеха в игре против ЦСКА астанинцы потерпели девять поражений в десяти матчах. Ни в одной встрече описываемого отрезка коллектив Михаила Кравца не забрасывал больше 2 шайб.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 3 последних домашних матчах

ЦСКА не проигрывает в основное время на протяжении 10 последних матчей на своей территории

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 5.93, победа «Барыса» — в 7.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Если вынести за рамки некоторые отдельные матчи, то в сущности ЦСКА проводит хороший отрезок. Однако «Барыс» на фоне недавней победы над армейцами в Казахстане едет в Москву с высоким мотивационным настроем, в том числе обусловленным желанием продолжать борьбу за места в топ-8.

Ставка: «Барыс» победит с форой +2 за 1.79.

Прогноз: Ввиду разного спектра проблем обе команды испытывают дефицит креатива в атаке, поэтому ждать высокую результативность в подобном противостоянии не приходится.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.