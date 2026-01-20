прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 21 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 48 матчах «Нефтехимик» заработал 53 очка, с которыми обосновался на 5-м месте Восточной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от 4-го «Автомобилиста».

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Нефтехимик» провел на выезде, начав серию с победы в дерби на площадке «Ак Барса» (2:0).

В другой встрече коллектив Игоря Гришина скромно разобрался с «Барысом» (1:0), а накануне одержал верх над «Сибирью» (3:1).

Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Нефтехимик» проводит лучшие за последние годы сезон, сохраняя твердые позиции у границ лидерского квартета Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В девяти последних матчах команда Игоря Гришина забрала семь побед. Между тем нижнекамцы входят в тройку наименее результативных клубов конференции, закрепившихся в кубковой зоне.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московскому «Динамо» принадлежит 5-я строчка Западной конференции. С 57 очками после 47 матчей, столичный коллектив отстает от 4-го «Торпедо» на 3 пункта.

Последние матчи: Серию последних матчей «Динамо» Москва провело на домашнем льду. В первом по хронологии матче бело-голубые проиграли «Торпедо» (3:4, от).

Затем последовали поражения от «Спартака» (3:5) и «Динамо» Минск (2:3). В начале новой недели команда Вячеслава Козлова в родных стенах вырвала победу у «Северстали» (5:4, бул.).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: С момента отставки Алексея Кудашова утекло, как кажется, много воды, но «Динамо» Москва по-прежнему не демонстрирует ничего сверхнового в игре.

Более того, у столичного клуба наметился регресс в плане результатов. В восьми последних матчах подопечные Виктора Козлова потерпели шесть поражений, четырежды на этом отрезке пропустив не менее 4 голов.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не проигрывал в 3 последних матчах на домашнем льду

«Нефтехимик» не пропускал больше 1 гола в 3 последних матчах

«Нефтехимик» не проигрывает «Динамо» в основное время на протяжении 6 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, победа «Динамо» Москва — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Сейчас «Нефтехимик» находится в отличной форме, однако в контексте встречи с «Динамо» разница в индивидуальном классе наряду с возможной усталостью нижнекамцев, обусловленной текущим темпом, может стать весомым аргументом в пользу столичного клуба.

2.00 «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Нефтехимик — Динамо Москва принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.00.

Прогноз: Несмотря на переживаемый в последние недели подъем, команда Игоря Гришина по-прежнему редко балует высокой результативностью. В игре против «Динамо» хозяев ждут очередные сложности в попытках продавить оборону соперника, умеющего действовать компактно.

1.82 Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Нефтехимик — Динамо Москва позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2.5 за 1.82.