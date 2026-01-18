прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 20 января. Начало встречи — в 00:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирное положение: В активе «Колорадо» 74 очка после 46 матчей. В таблице Западной конференции денверцы занимают 1-е место, на 11 пунктов опережая 2-й «Даллас».

Последние матчи: На текущее время «Колорадо» проводит серию домашних матчей, которая началась с побед над «Оттавой» (8:2) и «Каламбуром» (4:0).

После раундов с восточными андердогами случилась потеря одного балла в игре с «Торонто» (3:4, от). Накануне коллектив Джареда Беднара крупно отлетел во встрече с «Нэшвиллом» (3:7).

Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Логан О’Коннор, Девон Тейвз.

Состояние команды: На фоне безумного темпа продвижения текущая фаза спада «Колорадо» кажется естественной. При этом ввиду прочного запаса в Денвере даже не заметили последних потерь.

В шести предыдущих встречах коллектив Беднара потерпел четыре поражения, однако в турнирном ключе «Эвс» остаются безусловными лидерами регулярки по набранным очкам и результативности.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» провел 48 матчей, в которых заработал 54 очка. В таблице Востока «Кэпс» занимают 10-е место, по дополнительной разнице отставая от кубковой зоны.

Последние матчи: Последний выезд «Вашингтон» провел 12 января. В Теннесси столичный коллектив проиграл «Нэшвиллу» (2:3).

Следом на домашнем льду команда Спенсера Карбери взяла верх над «Монреалем» (3:2, от), тогда как днями позже не смогла сломить сопротивление «Сан-Хосе» (2:3).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Джастин Сурдиф, Том Уилсон.

Состояние команды: По ходу сезона «Вашингтон» пережил фазу подъема и периоды спада, тогда как в настоящий момент проводит неровный период, чередуя победы и неудачи.

К широте проблем «Кэпиталз» в последние месяцы добавилась и игра на выезде. В частности, в семи предыдущих гостевых встречах из девяти столичный коллектив заработал всего один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Колорадо» проиграл в 2 последних домашних матчах

«Колорадо» забивал 3 и более голов в 6 последних встречах на домашнем льду

«Колорадо» победил в 5 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.56, победа «Вашингтона» — в 3.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: В условиях краткосрочного спада «Колорадо» по-прежнему видится фаворитом подобных матчей на домашнем льду, где команда привыкла доминировать, лишая соперников пространства для маневра.

Ставка: «Колорадо» победит за 1.88.

Прогноз: Встречи между этими командами часто проходят в «верховом» формате, но в текущем неустойчивом положении тенденция может смениться на более скромный в плане результативности игровой рисунок.

Ставка: Тотал меньше 6 за 2.02.