Во вторник, 20 января, «Колорадо Эвеланш» примет «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Зафиксировал шайбу вратарь «Вашингтона» Линдгрен, приостанавливая продолжительную атаку «Колорадо».

14' Бросок Нельсона в створ ворот «Вашингтона», не без труда отразил шайбу вратарь Линдгрен.

14' Позиционная атака «Колорадо», бросок Гэвина Бриндли оказался неточным.

13' Захватил «Вашингтон» инициативу, вынудили гости проброситься «Колорадо».

12' Джастин Сурдиф пробовал вылезти с шайбой на пятак у ворот «Колорадо», но защитники хозяев не позволили нанести акцентированного броска.

11' Хоккеисты «Вашингтона» конструируют позиционную атаку.

10' Чуть снизился темп игры.

09' Натан Маккиннон угрожал воротам «Вашингтона» броском с острого угла, выкатившись из ворот Чарли Линдгрен шайбу отразил грудью.

08' Гоол! 1:1. Джейкоб Чикран точнейшим броском от синей линии «Колорадо» вонзил шайбу в верхний угол ворот Уэджвуда, обзор которого тщательно перекрывали нападающие «Вашингтона».

07' Удаление у «Колорадо», на 2 минуты оштрафован вратарь Скотт Уэджвуд.

07' Встрепенулись игроки «Вашингтона» после пропущенной шайбы и активно идут в атаку.

06' Гооол! 1:0. Бросок от синей линии зоны атаки «Колорадо» Макара, подправление на пятаке Паркера Келли, шайба мимо вратаря гостей Линдгрена юркнула в сетку.

06' Удаётся игрокам «Вашингтона» свести атаку «Колорадо» к борьбе у бортов.

05' Позиционная атака «Колорадо».

04' В полном составе играет «Колорадо».

04' Брок Нельсон убежал на рандеву с вратарем «Вашингтона» в меньшинстве, выручил Линдгрен гостей.

04' Удаётся вывести шайбу из своей зоны хоккеистам «Колорадо» в меньшинстве.

03' Тщательно готовят угрозу в большинстве игроки «Вашингтона».

02' Удаление у «Колорадо», за задержку соперника удален на 2 минуты Илья Соловьёв.

02' Шайба под контролем «Вашингтона», приступают гости к позиционной атаке.

01' Активное начало от «Колорадо», бросок Маккиннона от синей линии отразил вратарь гостей Чарли Линдгрен.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Вашингтона».

До матча

00:15 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

23:50 Матч пройдет на «Болл-Арене» в Денвере, вмещающей 18 147 зрителей.

23:40 Главными судьями матча будут Горд Дуайер и Крис Шленкер из Канады.

Стартовые составы команд

«Колорадо»: Блэквуд, Уэджвуд; Макар, Малински, Бёрнс, Мэнсон, Жирар, Соловьёв; Колтон, Бардаков, Нельсон, Нечас, Маккиннон, Лехконен, Олофссон, Друри, Келли, Бриндли, Иван, Барре-Буле.

«Вашингтон»: Томпсон, Линдгрен; Фехервари, Карлсон, Чикран, Рой, Чисхольм, Сандин; Бовиллье, Строум, Овечкин, Леонард, Макмайкл, Протас, Мирошниченко, Дауд, Фрэнк, Дьюхейм, Лапьер, Сурдиф.

«Колорадо»

В активе «Колорадо» 74 очка после 46 матчей. В таблице Западной конференции денверцы занимают 1-е место, на 11 пунктов опережая 2-й «Даллас». На текущее время «Колорадо» проводит серию домашних матчей, которая началась с побед над «Оттавой» (8:2) и «Каламбуром» (4:0). После раундов с восточными андердогами случилась потеря одного балла в игре с «Торонто» (3:4, от). Накануне коллектив Джареда Беднара крупно отлетел во встрече с «Нэшвиллом» (3:7).

На фоне безумного темпа продвижения текущая фаза спада «Колорадо» кажется естественной. При этом ввиду прочного запаса в Денвере даже не заметили последних потерь. В шести предыдущих встречах коллектив Беднара потерпел четыре поражения, однако в турнирном ключе «Эвс» остаются безусловными лидерами регулярки по набранным очкам и результативности. Не помогут команде в отчетной встрече: Джоэл Кивиранта, Логан О’Коннор и Девон Тейвз.

«Вашингтон»

На момент написания «Вашингтон» провел 48 матчей, в которых заработал 54 очка. В таблице Востока «Кэпс» занимают 10-е место, по дополнительной разнице отставая от кубковой зоны. Последний выезд «Вашингтон» провел 12 января. В Теннесси столичный коллектив проиграл «Нэшвиллу» (2:3). Следом на домашнем льду команда Спенсера Карбери взяла верх над «Монреалем» (3:2, от), тогда как днями позже не смогла сломить сопротивление «Сан-Хосе» (2:3).

По ходу сезона «Вашингтон» пережил фазу подъема и периоды спада, тогда как в настоящий момент проводит неровный период, чередуя победы и неудачи. К широте проблем «Кэпиталз» в последние месяцы добавилась и игра на выезде. В частности, в семи предыдущих гостевых встречах из девяти столичный коллектив заработал всего один зачетный балл. Не помогут команде в отчетной встрече: Пьер-Люк Дюбуа, Джастин Сурдиф и Том Уилсон.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 2 матча в рамках регулярного сезона НХЛ. Соперники обменялись выездными победами: «Вашингтон» победил в Денвере 2:5, а «Колорадо» в Вашингтоне 1:2.

За всю историю команды сыграли между собой 43 матча. В 23 играх победил «Вашингтон» в основное время, в 20 «Колорадо». 2 раза была зафиксирована ничья. В овертаймах обе победы остались за «Колорадо». В серии буллитов матчи еще не заканчивались.

