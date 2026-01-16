«Салават Юлаев» не растеряется на чужой территории

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 17 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: После 43 матчей «Автомобилист» находится на 4-м месте Восточной конференции с 53 очками в активе, на 2 балла опережая 5-й «Нефтехимик».

Последние матчи: На прошлой неделе «Автомобилист» попал под каток «Салавата Юлаева» на площадке в Уфе (1:4).

В ходе текущей игровой недели команда Николая Заварухина успела провести две встречи на своей территории, где взяла верх над «Барысом» (2:1, от) и прикончила «Трактор» (4:1).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: Новый календарный год начался для «Автомобилиста» не лучшим образом — команда проиграла трижды кряду и подпустила конкурентов, находящихся за пределами топ-4.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее по игре на дистанции коллектив Николая Заварухина выглядит по своим меркам неплохо. По пропущенным шайбам уральцы входят в тройку сильнейших на Востоке, а на домашнем льду идут без поражений со второй половины декабря.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Набрав 48 очков в 46 матчах, «Салават Юлаев» поднялся на 6-ю позицию Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Трактор».

Последние матчи: Неделей ранее «Салават Юлаев» на домашней арене зафиксировал победы над «Нефтехимиком» (2:1), «Автомобилистом» (4:1) и «Барысом» (3:1).

В ходе новой гостевой серии команда Виктора Козлова одержала яркую победу над «Авангардом» и крупно переиграла «Ладу» (5:2).

Не сыграют: Алексей Василевский.

Состояние команды: «Салават Юлаев» нацелен на улучшение промежуточного положения в зоне плей-офф и демонстрирует сильнейший отрезок с начала текущей регулярки.

В восьми предыдущих матчах коллектив Виктора Козлова заработал 15 очков, а в пяти недавних встречах — не проиграл ни разу. Только в одном матче на этом этапе «СЮ» пропустил больше двух голов.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 7 последних личных встречах хотя бы одна из команд забивала 4 и более голов

«Автомобилист» победил в 4 личных встречах из 5 последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.69, ничья — в 4.61, победа «Салавата Юлаева» — в 4.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Салават Юлаев» проживает лучшее время с начала трудного сезона. Команда излучает уверенность и показывает качество игры, за счет которого можно добиваться результатов на дистанции, в том числе и на территории нестабильного «Автомобилиста».

2.25 «Салават Юлаев» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Автомобилист — Салават Юлаев принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 2.25.

Прогноз: С растущей вариативностью атакующих сочетаний, «Салават Юлаев» способен совершить несколько предметных наступательных подходов и продавить оборону екатеринбуржцев.

1.96 Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Автомобилист — Салават Юлаев принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 за 1.96.