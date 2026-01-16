прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 17 января. Начало встречи — в 10:00 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» находится на 9-м месте Восточной конференции с 39 очками на счету. На 2 турнирных балла «тигры» отстают от зоны плей-офф.

Последние матчи: Январский цикл регулярки «Амур» начал с гостевой серии, в рамках которой проиграл «Адмиралу» (2:3), «Шанхайским Драконам» (0:2) и «Трактору» (2:4).

В первой в 2026 году встрече на домашнем льду подопечные Александра Андриевского потерпели поражение от «Ак Барса» (3:5).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Системный кризис стал причиной вылета хабаровчан из кубковой зоны, куда вернуться будет крайне сложно, учитывая то, как прибавили «Сибирь» и «СЮ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В пяти предыдущих матчах «Амур» заработал только 1 зачетный балл, а в двух последних — пропустил девять шайб в сумме. Результативность команды при этом остается второй среди худших на Востоке.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барсу» принадлежит 2-я строчка в Восточной конференции. В 46 матчах казанцы заработали 62 балла и на 1 турнирный пункт опередили 3-й «Авангард».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Ак Барс» в родных стенах проиграл «Авангарду» (1:2), а после — взял верх над «Барысом» (3:1).

Днями ранее команда Анвара Гатиятулина потерпела поражение от «Нефтехимика» (0:2), после чего отправилась на Дальний Восток, где переиграла «Амур» (5:3).

Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» демонстрирует великолепную форму на дистанции и входит в тройку сильнейших клубов чемпионата по интенсивности турнирных приобретений.

Текущую статистику подпортили два поражения в четырех последних встречах, тем не менее в трех матчах на этом отрезке казанцы не пропускали больше двух голов.

Статистика для ставок

«Амур» проиграл в 8 домашних матчах из 9 последних

«Амур» потерпел 7 поражений в 10 последних матчах

«Ак Барс» победил в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 4.09, ничья — в 4.40, победа «Ак Барса» — в 1.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Амур» демонстрирует низкую динамику турнирных приобретений и в целом выглядит неустойчиво. «Ак Барс» со своей стороны имеет очевидное превосходство над такого рода соперниками, которое готов трансформировать в победный результат.

Ставка: «Ак Барс» победит с форой -1 за 1.94.

Прогноз: На своей площадке «Амур», находящийся в незавидном турнирном положении, навяжет борьбу фавориту, в результате чего встреча может раскрыться и обеспечить высокую голевую событийность.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.