прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 47 матчей «Вашингтон» поднялся на 7-ю строчку Восточной конференции с 54 очками в активе. На 1 зачетный балл «Кэпс» опережают 8-й «Торонто».

Последние матчи: Незадолго до недавнего возвращения в столицу «Вашингтон» провел короткий выезд, который начался с победы над «Чикаго» (5:1).

Следом «Кэпиталз» заявились в Теннесси, где не смогли подавить сопротивление «Нэшвилла» (2:3). В последней встрече в родных стенах команда Спенсера Карбери взяла верх над «Монреалем» (3:2, от).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Джастин Сурдиф, Том Уилсон, Джейкоб Чичран.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит качельный отрезок и отдаляется от лидеров конференции, в группе которых находился месяцами ранее.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Траектория «Кэпиталз» формируется за счет фрагментарных всплесков и спонтанных потерь. Так, в десяти предыдущих матчах коллектив Спенсера Карбери поровну поделил число успешных и провальных результатов.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города находятся на 8-й строчке Западной конференции с 49 очками на счету. На 1 балл «акулы» обходят «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

Последние матчи: На прошлой неделе «Сан-Хосе» одержал победу в битве за Штат на территории «Лос-Анджелеса» (4:3, от).

Вернувшись в «САП-Центр», команда Райана Варсофски взяла верх над «Далласом» (5:4, от), после чего допустила крупный провал в матче против «Вегаса» (2:7).

Не сыграют: Логан Кутюр, Тай Делландреа, Филипп Курашев, Кэри Прайс, Уилл Смит, Венсан Деарне, Шакир Мухамадуллин.

Состояние команды: «Сан-Хосе» проводит лучший за последние годы сезон. Команда активно бьется за места в зоне плей-офф и прямо сейчас проводит убедительный отрезок.

В восьми последних матчах коллектив Райана Варсофски добился шести побед. Вместе с тем «Шаркс» входят в тройку слабейших команд Запада по пропущенным шайбам.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Сан-Хосе» победил в 3 личных встречах из 4 последних на льду «Вашингтона»

В 4 последних личных встречах на территории «Вашингтона» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.42, победа «Сан-Хосе» — в 3.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Обе команды проходят примерно одинаковый путь, сопровождаемый успехами и провалами, поэтому в личной встрече «Сан-Хосе» имеет вполне объективные шансы на очередные зачетные баллы в условиях гостевой игры.

1.84 «Сан-Хосе» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Вашингтон — Сан-Хосе принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: «Сан-Хосе» не проиграет за 1.84.

Прогноз: На своей половине площадки «Вашингтон» выглядит неуверенно, тогда как «Сан-Хосе», умеющий играть результативно, должен спокойно добиваться рабочих цифр по реализации.

1.75 Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Вашингтон — Сан-Хосе позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.75.