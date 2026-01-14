прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Барыс Арене» 15 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: В активе «Барыса» 37 очков после 46 матчей. В таблице Восточной конференции команда из Астаны находится на 10-м месте, на 4 зачетных балла отставая от топ-8.

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Барыс» провел безуспешную серию выездов.

Поочередно астанинцы проиграли «Торпедо» (2:3), «Ак Барсу» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (1:3). В начале текущего семидневного отрезка команда Михаила Кравца уступила «Автомобилисту» (1:2, от).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: Нарастание конкуренции является плохой новостью для «Барыса», который стремительно теряет позиции в борьбе за места в кубковой восьмерке.

На фоне увеличивающегося разрыва между топ-8 коллектив Михаила Кравца потерпел восемь поражений в девяти встречах. Только в одной игре на этом отрезке казахстанцы забили больше 2 голов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» провел 46 матчей и заработал 49 очков. В таблице Востока команда закрепилась на 5-м месте, на 2 пункта отставая от 4-го «Автомобилиста».

Последние матчи: Днями ранее «Нефтехимик» провел два матча на домашнем льду против «Адмирала». В обоих случаях хозяева взяли верх (3:2, бул, 4:2).

Накануне команда Игоря Гришина заехала на территорию «Ак Барса», где в рамках пятого в сезоне очного противостояния сумел одержать победу (2:0).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Нефтехимик» по-прежнему достойно выдерживает давление вблизи основной четверки. При определенных раскладах нижнекамцы уже в ближайшее время могут замкнуть квартет лидеров.

Стабильность на дистанции остается ключевой и вместе с тем объяснимой проблемой команды Игоря Гришина. Тем не менее в трех последних встречах «Нефтехимик» обошелся без турнирных потерь.

Статистика для ставок

«Барыс» не выигрывает на домашнем льду на протяжении 5 матчей кряду

«Барыс» не забивал больше 1 гола в 5 последних матчах в Астане

«Нефтехимик» победил в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Нефтехимика» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: Для «Барыса» каждая текущая турнирная потеря становится фатальной, поэтому на домашнем льду команде важно набраться уверенности в игре против соперника, который в последние недели испытывает проблемы на выезде.

Ставка: «Барыс» победит в матче за 1.90.

Прогноз: В ряде предыдущих матчей «Барыс» подводила реализация. Тем не менее коллектив Михаила Кравца не разучился создавать остроту у чужих ворот. В Астане команда постарается выйти на хороший уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 1.80.