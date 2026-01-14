прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур»будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 января. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: После 44 матчей «Амур» сместился на 9-ю позицию Восточной конференции. С 39 очками в активе, хабаровчане отстают от 8-й «Сибири» на 2 балла.

Последние матчи: В первой встрече в новом календарном году «Амур» потерпел поражение от «Адмирала» (2:3).

После дальневосточного дерби команда Александра Андриевского допустила неудачу на льду «Шанхайских Драконов» (0:2). В другом гостевом матче хабаровчане проиграли «Трактору» (2:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Накануне «Амур» выпал за пределы зоны плей-офф, но надеется вскоре туда вернуться за счет разницы матчей по отношению к прямым конкурентам.

Тем временем качество игры хабаровчан по-прежнему предполагает затяжные просадки на дистанции. К ближайшей встрече команда Александра Андриевского готовится на фоне четырех поражений кряду.

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 45 матчей «Ак Барс» находится на 2-м месте Восточной конференции с 60 баллами в резерве. От 1-й «Магнитки» казанцы отстают на 10 очков.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Ак Барс» начал с неудачного по результату матча против «Авангарда» (1:2).

За допущенной на домашнем льду потерей последовала победа над «Барысом» (3:1). Серия игр в Казани завершилась поражением от «Нефтехимика» (0:2).

Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» остается главным преследователем безусловного лидера Востока, но в условиях значительного разрыва едва ли сумеет вплотную приблизиться к верхней строчке.

В игровом ключе команда Анвара Гатиятулина обладает вторым по надежности показателем пропущенных голов. Так, ни в одном матче из четырех предыдущих в сетке казанцев не побывало больше 2 шайб.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 3 личных встречах из 4 последних

«Ак Барс» забивал 4 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

«Ак Барс» добился 6 побед в 7 последних личных встречах на льду «Амура»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 4.09, ничья — в 4.40, победа «Ак Барса» — в 1.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Амуру» редко удается сохранять голову холодной в матчах против топов, но на домашнем льду турнирно мотивированные хабаровчане попытаются навязать борьбу фавориту, который в сущности проводит сильный отрезок.

Ставка: «Амур» не проиграет за 2.10.

Прогноз: Команда Александра Андриевского испытывает большие проблемы в защите, но именно в плотности оборонительного ряда дальневосточники попытаются найти свой шанс, тем самым снизив общую результативность матча.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.