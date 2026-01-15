Матч в Хабаровске обещает быть вязким и плотным по содержанию, но с рабочей результативностью. «Амур» практически всегда находит хотя бы одну шайбу, особенно дома, однако сдерживать темп и концовку ему тяжело. «Ак Барс» не нуждается в открытом хоккее и постарается задушить соперника контролем и дисциплиной. Ключевым станет первый период: если хозяева не уступят в скорости и не нахватают удалений, игра может долго оставаться в пределах одной шайбы

12:10 Основные вратари: Максим Дорожко и Тимур Билялов.

12:05 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

12:00 Матч будет проходить на «Платинум-Арене» (Хабаровск, Россия), вместимостью 7100 зрителей.

Стартовые составы команд

Амур: Дамир Шаймарданов, Максим Дорожко, Егор Рыков, Никита Евсеев, Иван Мищенко, Егор Воронков, Ярослав Дыбленко, Рауль Акмальдинов, Ярослав Лихачёв, Александр Филатьев, Евгений Грачёв, Кирилл Ураков, Алекс Бродхёрст, Артём Шварёв, Кирилл Слепец, Алекс Гальченюк, Евгений Свечников, Артур Гиздатуллин, Олег Ли, Кирилл Петьков.

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Константин Лучевников, Александр Иванов, Илья Карпухин, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Артур Бровкин, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Денис Комков, Александр Хмелевски, Семён Терехов, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Амур

Хабаровчане подходят к матчу на фоне затяжного спада. Команда проиграла четыре встречи подряд и продолжает оставаться за пределами зоны плей-офф Восточной конференции, занимая девятую строчку и уступая два очка восьмому месту. При этом атакующий потенциал «Амура» нельзя назвать нулевым: команда забивает в 10 из 12 последних матчей и неизменно поражает ворота «Ак Барса» в десяти очных встречах подряд. Однако системная проблема — оборона. «Тигры» пропускают уже 20 матчей кряду, а одно неудачное игровое отрезок часто обнуляет все усилия впереди. Январская выездная серия лишь подчеркнула кризис — в среднем 1,3 гола за матч и «сухое» поражение от «Шанхайских Драконов». Домашний цикл должен стать точкой перезагрузки, тем более что состав усилили Данил Юртайкин и Иван Чехович, но текущее состояние команды по-прежнему вызывает вопросы.

Ак Барс

Казанцы сохраняют статус одной из самых надежных команд Востока и идут вторыми в конференции, имея 60 очков и уверенный задел над большинством конкурентов. В среднем «Ак Барс» пропускает около 2,4 шайбы за матч — один из лучших показателей на Востоке. Команда стабильно забивает, отличаясь в 13 матчах подряд, но в последнее время результативность снизилась: на коротком отрезке — 2,4 шайбы за игру. Поражение от «Нефтехимика» (0:2) стало первым «сухим» с ноября и выбивается из общего тренда, однако в целом структура игры казанцев остается цельной. Особенно уверенно подопечные Анвара Гатиятулина действуют против соперников из нижней части таблицы, редко теряя очки в подобных матчах.

Личные встречи

История противостояния в последние сезоны складывается в пользу казанцев. «Ак Барс» забивает «Амуру» уже 30 матчей подряд, а в текущем сезоне дважды уверенно разобрался с хабаровчанами в Казани — 5:1 и 3:1. При этом «Амур» отвечает стабильностью со знаком плюс: команда забрасывает «Ак Барсу» в десяти очных матчах подряд.

