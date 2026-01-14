В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Нагорном» 14 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» обосновалось на 6-й строчке Западной конференции. С 54 очками после 44 матчей, нижегородцы отстают от ЦСКА по дополнительной разнице.
Последние матчи: Новый календарный год «Торпедо» встретило безумным матчем против «Спартака», которому уступило с минимальным разрывом (6:7).
Позднее команда Алексея Исакова взяла верх над «Барысом» (3:2) и потерпела поражение в событийной встрече с «Северсталью» (6:7). Накануне на льду «Динамо» Москва нижегородцы забрали победу (4:3, от).
Не сыграют: Алексей Кручинин.
Состояние команды: «Торпедо» выпало за пределы основной пятерки Западной конференции, а в игровом смысле испытывает проблемы в оборонительной структуре.
В семи предыдущих матчах команда Алексея Исакова устроилась на пять поражений. Четырежды в ходе описываемого отрезка нижегородцы пропускали 3 и более голов, в том числе 5-7 шайб в трех встречах.
«Локомотив»
Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Локомотиву» принадлежит 2-я строчка. С 61 баллом в активе, команда уступает лидерство по дополнительным показателям.
Последние матчи: Начало январского турнирного этапа «Локомотив» проводит на выезде. В рамках первой в 2026-м году встречи ярославцы обыграли ЦСКА (2:1, бул.).
Поражением команды Игоря Никитина завершился событийный матч на площадке «Металлурга» Мг (4:5, от). В последней игре «Локомотив» взял верх над «Сибирью» (3:2, от).
Не сыграют: Егор Сурин.
Состояние команды: «Локомотив» проводит очередной сезон в группе лидеров Запада, но в контексте игрового рисунка не излучает уверенность, характерную для предыдущей кампании.
В трех встречах из семи последних команда Боба Хартли проиграла, тогда как в двух других забрала победный результат после основного времени. Несмотря на отсутствие последовательности, ярославцы имеют лучший в конференции показатель по пропущенным голам.
Статистика для ставок
- «Локомотив» победил в 6 личных встречах из 7 последних
- «Торпедо» не забивало больше 1 гола в 5 личных встречах из 7 последних
- В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 4.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.26, ничья — в 4.28, победа «Локомотива» — в 2.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.
Прогноз: «Торпедо» в последние недели выглядит неубедительно в плане результатов, хотя нередко проявляет неуступчивый характер. Тем не менее в ближайшей встрече выехать за счет одного только желания будет тяжело — команде Алексея Исакова необходима тактическая устойчивость, с чем сейчас имеются проблемы.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.04.
Прогноз: С проблемами в зоне защиты нижегородцы едва ли сумеют сыграть компактно и сберечь концентрацию, лишив ярославцев возможности проявить себя впереди.
Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 за 2.27.