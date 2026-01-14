прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Нагорном» 14 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» обосновалось на 6-й строчке Западной конференции. С 54 очками после 44 матчей, нижегородцы отстают от ЦСКА по дополнительной разнице.

Последние матчи: Новый календарный год «Торпедо» встретило безумным матчем против «Спартака», которому уступило с минимальным разрывом (6:7).

Позднее команда Алексея Исакова взяла верх над «Барысом» (3:2) и потерпела поражение в событийной встрече с «Северсталью» (6:7). Накануне на льду «Динамо» Москва нижегородцы забрали победу (4:3, от).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: «Торпедо» выпало за пределы основной пятерки Западной конференции, а в игровом смысле испытывает проблемы в оборонительной структуре.

В семи предыдущих матчах команда Алексея Исакова устроилась на пять поражений. Четырежды в ходе описываемого отрезка нижегородцы пропускали 3 и более голов, в том числе 5-7 шайб в трех встречах.

«Локомотив»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Локомотиву» принадлежит 2-я строчка. С 61 баллом в активе, команда уступает лидерство по дополнительным показателям.

Последние матчи: Начало январского турнирного этапа «Локомотив» проводит на выезде. В рамках первой в 2026-м году встречи ярославцы обыграли ЦСКА (2:1, бул.).

Поражением команды Игоря Никитина завершился событийный матч на площадке «Металлурга» Мг (4:5, от). В последней игре «Локомотив» взял верх над «Сибирью» (3:2, от).

Не сыграют: Егор Сурин.

Состояние команды: «Локомотив» проводит очередной сезон в группе лидеров Запада, но в контексте игрового рисунка не излучает уверенность, характерную для предыдущей кампании.

В трех встречах из семи последних команда Боба Хартли проиграла, тогда как в двух других забрала победный результат после основного времени. Несмотря на отсутствие последовательности, ярославцы имеют лучший в конференции показатель по пропущенным голам.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 6 личных встречах из 7 последних

«Торпедо» не забивало больше 1 гола в 5 личных встречах из 7 последних

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.26, ничья — в 4.28, победа «Локомотива» — в 2.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: «Торпедо» в последние недели выглядит неубедительно в плане результатов, хотя нередко проявляет неуступчивый характер. Тем не менее в ближайшей встрече выехать за счет одного только желания будет тяжело — команде Алексея Исакова необходима тактическая устойчивость, с чем сейчас имеются проблемы.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.04.

Прогноз: С проблемами в зоне защиты нижегородцы едва ли сумеют сыграть компактно и сберечь концентрацию, лишив ярославцев возможности проявить себя впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 за 2.27.