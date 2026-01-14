Игра обещает быть столкновением контрастных стилей. «Торпедо» опирается на скоростную, агрессивную атаку, но расплачивается частыми провалами в обороне, что отражают семь пропущенных шайб в нескольких недавних матчах. «Локомотив» действует прагматично и системно, предпочитая контролировать темп, минимизировать риски и переводить игры в вязкий, дисциплинированный хоккей, где его цифры работают лучше. Для хозяев матч — возможность прервать нестабильность и подтвердить потенциальные атакующие ресурсы, для гостей — шанс укрепить позиции за счёт привычной надёжности и игры «на результат»

19:20 Основные вратари: Денис Костин и Даниил Исаев.

19:10 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Александр Литвинов (Россия); Линейный: Сергей Шелянин (Москва, Россия).

19:00 Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия), который вмещает 5 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Торпедо: Иван Кульбаков, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Денис Александров, Михаил Науменков, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Сергей Бойков, Максим Летунов, Владислав Фирстов, Егор Соколов, Василий Атанасов, Шейн Принс, Сергей Гончарук, Глеб Пугачёв, Кирилл Свищёв, Владимир Ткачёв, Амир Гараев, Никита Шавин, Александр Яремчук, Егор Виноградов.

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Вадим Дудоров, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Павел Красковский, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин.

Нижегородский клуб подходит к встрече в непростой форме и под давлением турнирной ситуации. Команда уже пропустила 125 шайб за сезон — один из самых слабых показателей среди претендентов на верхнюю часть таблицы, и именно оборона остаётся главной проблемой. В семи последних матчах «Торпедо» потерпело пять поражений, причём даже высокая результативность не гарантирует очков: поражения от «Спартака» и «Северстали» со счётом 6:7 — прямое тому подтверждение. При этом коллектив способен на яркие отрезки — в игре с «Динамо» команда сумела отыграться с «–2» в третьем периоде и победить 4:3 в овертайме, взяв важные очки, но эта вспышка пока не выглядит системным переломом.

Ярославцы более стабильны на дистанции и идут в числе лидеров конференции, уступая «Северстали» лишь по дополнительным показателям. «Локомотив» в новом году проиграл только раз — в овертайме «Металлургу» 4:5, хотя вёл по ходу встречи в две шайбы. Показателен недавний отрезок: три матча подряд команда доигрывала в дополнительное время — победы над ЦСКА (2:1 ОТ) и «Сибирью» (3:2 ОТ) и поражение в Магнитогорске. Одним из ключевых факторов остаётся оборонная дисциплина: в среднем «Локо» пропускает около 2,1 шайбы за игру, подтверждая статус одной из лучших оборон лиги и регулярно беря очки за счёт надёжной структуры и уверенности вратаря.

Личные встречи

В последние годы преимущество стабильно на стороне «Локомотива»: ярославцы выигрывали шесть из семи недавних очных матчей. В текущем сезоне команды обменялись минимальными победами: «Торпедо» взяло игру дома 2:1, а «Локомотив» ответил победой 1:0, где единственную шайбу забил Максим Берёзкин. Характер встреч повторяется из сезона в сезон — матчи часто получаются закрытыми и решаются в один гол, что напрямую связано с оборонной моделью ярославцев и нестабильностью нижегородцев при игре без шайбы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.