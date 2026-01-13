прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 44 играх «Питтсбург» заработал 51 балл. В таблице Востока команда из Пенсильвании находится на 11-м месте, на 1 балл отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце последней игровой недели «Питтсбург» разгромил «Нью-Джерси» (4:1) и таким образом довел серию побед до шести матчей.

Фаза подъема «Пингвинз» прекратилась 10 января. На льду «Калгари» команда Дэна Мьюза потерпела поражение (1:2). В последней встрече «Питтсбург» минимально уступил «Бостону» (0:1).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Рутгер Макгроарти, Брайан Раст.

Состояние команды: В условиях высокой турнирной плотности «Питтсбург» допускает довольно много потерь. При этом на фоне затяжного кризиса команда лишь недавно начала возвращаться в борьбу за топ-8.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Все еще актуальной в контексте текущей динамики остается серия из шести побед кряду, организованная неделями ранее. Тем временем в двух последних встречах «Пингвинз» остались без очков и забросили 1 шайбу в сумме.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа» занимает 3-е место в Восточной конференции с 57 очками на счету. На 2 турнирных балла «Лайтнинг» отстают от 1-й «Каролины».

Последние матчи: После трех игровых дней, проведенных в Калифорнии, «Тампа-Бэй» ненадолго вернулась на домашний лед, где обыграла «Колорадо» (4:2).

Следующие несколько матчей команда Джона Купера проведет в Пенсильвании. В ходе первого «молнии» зафиксировали разгромную победу над «Филадельфией» (7:2).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Райан Макдона, Скотт Сабурин.

Состояние команды: Обосновавшись в числе топов, «Тампа-Бэй» проводит наиболее стабильный отрезок среди всех прямых конкурентов. При этом результаты «молний» подкреплены высшего качества командным мастерством.

Атака коллектива Джона Купера входит в тройку лучших на Востоке, а Никита Кучеров замыкает квартет лидеров бомбардирской гонки. Без учета второй кряду встречи с «Филадельфией», текущая победная серия «Тампы» разрослась до девяти матчей.

Статистика для ставок

«Питтсбург» одержал 4 победы в 5 последних домашних матчах

«Тампа-Бэй» победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.95, ничья — в 4.32, победа «Тампы-Бэй» — в 2.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Тампа-Бэй» находится в великолепной форме, демонстрируя уверенные результаты и многообразную игру. При нестабильности, характерной для «Питтсбурга», команда Джона Купера способна добиться победного результата.

2.17 «Тампа-Бэй» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Питтсбург — Тампа-Бэй принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.17.

Прогноз: В большинстве последних матчей игра обеих команд сопровождается высокой голевой активностью. Эффективностью в зоне нападения наверняка будет продиктована и личная встреча на площадке «Пингвингз».

2.21 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Питтсбург — Тампа-Бэй принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.21.