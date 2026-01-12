Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:3

В составе победителей отличились Габриэль Виларди, Алекс Иафалло, Таннер Пирсон и Джонатан Тэйвз. Также по ассиста на счету Джоша Моррисси и Коула Перфетти.

За гостей две шайбы забросил Коди Гласс, также гол у Нико Хишера.

Для «Виннипега» это вторая победа подряд, сейчас команда идет 15-й на «Западе» с 39 очками. «Нью-Джерси» проиграл четвертую встречу подряд и с 46 очками идет 13-м на «Востоке».

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:3

«Бостон» — «Питтсбург» — 1:0

Автором единственной шайбы в этой встрече стал шведский форвард Виктор Арвидссон.

Для «Бостона» это третья победа подряд, команда сейчас девятая в Восточной конференции с 52 очками после 46 матчей. «Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, с 51 очком после 44 игр располагается на 11-м месте.

«Бостон» — «Питтсбург» — 1:0

«Юта» — «Коламбус» — 2:3 ОТ

В составе хозяев отличились Джек Макбэйн и российский защитник Михаил Сергачев, которого теперь 32 (7+25) очка в 46 играх текущего сезона.

В основное время за «Коламбус» шайбы забрасывали Микаэль Пюхтия и Чарли Койл. Победу команде в овертайме принес Дмитрий Воронков. В текущем сезоне у 25-летнего Воронкова 29 (16+13) очков в 45 матчах.

Также отметим два ассиста Кирилла Марченко. В этом сезоне у 25-летнего игрока теперь 37 (16+21) очков. Еще одна голевая передача у Ивана Проворова. Теперь у него 18 (5+13) очков в 45 играх.

«Юта» сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 48 очками после 46 встреч. «Коламбус» выиграл после 4-х поражений подряд и идет на последнем месте в Восточной конференции (45 очков после 45 матчей).

«Юта» — «Коламбус» — 2:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:2

В составе хозяев шайбы забрасывали Стивен Стэмкос, Коул Смит и Роман Йоси.

За «столичных» голы на счету Итена Фрэнка и Александра Овечкина (также плюс голевая передача). В этом сезоне легендарный нападающий провел 46 матчей и набрал в них 40 (20+20) очков.

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:2

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:7

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Коллин Граф и Александр Веннберг.

У гостей забили Джек Айкел (дубль), Томаш Гертл (дубль), Зак Уайтклауд, Ши Теодор и российский нападающий Павел Дорофеев, который добавил к голу два ассиста. В сезоне-2025/26 в 44 матчах 25-летний форвард набрал 33 (17+16) очка.

Также голевая передача у форварда «Вегаса» Ивана Барбашева. В текущем сезоне он набрал 32 (12+20) очка в 44 матчах.

У «Сан-Хосе» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает 6-е место в Западной конференции с 49 очками после 45 игр. «Вегас» выиграл четвертый матч подряд и идет на четвертом месте (54 очка после 44 встреч).