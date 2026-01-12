В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции ньюйоркцы затерялись на 14-й строчке. С 46 очками после 46 матчей, «рейнджеры» отстают от зоны плей-офф на 6 зачетных баллов.

Последние матчи: После крупной победы над «Флоридой» в рамках Зимней классики (5:1) «Рейнджерс» начала преследовать череда поражений.

На домашнем льду команда Майка Салливана уступила «Юте» (2:3, от) и «Баффало» (2:5), тогда как на льду «Бостона» был зафиксирован более крупный провал (2:10).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: «Рейнджерс» находятся в незавидной ситуации не только с точки зрения турнирного положения, но и в контексте кадровой ситуации, в частности, в условиях потери Игоря Шестеркина.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В семи предыдущих встречах ньюйоркцы потерпели шесть поражений, при этом в двух недавних уступили с общей разницей 4:15. Между тем команда остается худшей на Востоке по заброшенным шайбам.

«Сиэтл»

Турнирное положение: После 43 матчей «Сиэтл» сместился на 7-ю позицию Западной конференции с 48 очками в активе. По дополнительным цифрам «Кракен» опережает 8-й «Лос-Анджелес».

Последние матчи: Днями ранее «Сиэтл» выдал фестивальную домашнюю встречу с «Бостоном», над которым взял верх (7:4).

После яркого хоккея с 11 голами команда Лэйна Ламберта понесла потери в домашней игре с «Миннесотой» (2:3, от) и в гостевом матче против «Каролины» (2:3).

Не сыграют: Брандон Монтор, Мэтт Мюррей, Джордан Эберле.

Состояние команды: В ходе нескольких предыдущих недель «Сиэтл» совершил предметный шаг вперед в игровом значении, благодаря чему закрепился в зоне кубковой восьмерки.

Накануне «Кракен» установил восемь победных результатов в девяти встречах, тогда как на отрезке в девять матчей заработал 18 очков из 20. При этом по заброшенным шайбам команда Ламберта входит в четверку слабейших в Западной конференции.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» потерпели 4 поражения в 5 последних домашних матчах

«Рейнджерс» победили в 5 личных встречах из 6 последних

«Рейнджерс» забивали 4 и более голов в 4 личных встречах из 6 предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.16, победа «Сиэтла» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: «Сиэтл» находится в неплохой в меру своего уровня форме и в настоящее время обладает игровыми качествами, которые позволяют провести сильный по исполнению матч на территории кризисных «Рейнджерс».

2.11 «Сиэтл» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Рейнджерс — Сиэтл принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: «Сиэтл» победит в матче за 2.11.

Прогноз: Без Шестеркина в воротах «Рейнджерс» стали более уязвимыми на своей половине площадке, что сходу было заметно в предыдущих матчах. «Сиэтл», демонстрирующий сравнительно высокую результативность, будет добиваться выхода на хороший процент реализации.

1.87 Индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Рейнджерс — Сиэтл принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 2.5 за 1.87.