За океаном в ночь на 11 января состоялись 12 матчей регулярного чемпионата КХЛ

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Колорадо» — «Коламбус» — 4:0

В составе победителей дублем отметился Брент Бернс. Еще по шайбе в составе победителей забросили Виктор Олофсон и Илья Соловьев.

Российский форвард «лавин» Захар Бардаков отметился результативной передачей

«Колорадо» набрал 73 очка в 44 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Коламбус» идет на 16-й строчке в Восточной конференции — 43 очка в 44 играх.

«Колорадо» — «Коламбус»

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 5:4 ОТ

В составе победителей две шайбы забросил Тайлер Тоффоли. По разу отметились Александр Веннберг, Джефф Скиннер и Адам Годетт.

У «Далласа» голами отличились Джастин Хрыковиан, Джон Робертсон, Кайл Капобьянко и Микко Рантанен.

За «Сан-Хосе» по результативной передаче на счету Дмитрия Орлова и Игоря Чернышова.

«Сан-Хосе» — «Даллас»

«Баффало» — «Анахайм» — 5:3

Дублем в составе победителей отметился Джек Куинн. Также по разу отличились Тейдж Томпсон, Боуэн Байрам и Джош Норрис.

В составе «уток» по шайбе на счету Олена Зеллвегера, Лео Карлссона и Мэйсона Мактавиша.

«Баффало» — «Анахайм»

«Каролина» — «Сиэтл» — 3:2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Станковен, Джордан Мартинук и Уильям Каррьер.

У «Сиэтла» отличились Мэттью Бенирс и Беркли Кэттон.

«Каролина» — «Сиэтл»

«Монреаль» — «Детройт» — 0:4

В составе победителей отметились Лукас Раймонд, Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп.

Вратарь «красных крыльев» Джош Гибсон оформил третий «сухарь» в текущем сезоне.

«Монреаль» — «Детройт»

«Оттава» — «Флорида» — 2:3

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Картер Верхаге и Густав Форслинг.

У хозяев голами отличились Фабиан Зеттерлунд и Дрейк Батерсон.

Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19 нанесенных.

«Оттава» — «Флорида»

«Торонто» — «Ванкувер» — 5:0

В составе победителей шайбы забрасывали Маттиас Маччелли, Макс Доми, Вильям Нюландер, Джон Таварес и Ник Робертсон. На счету Нюландера 3 (1+2) очка.

Вратарь хозяев Джозеф Уолл оформил «шатаут», отразив 29 бросков.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Филадельфия» — «Тампа Бэй» — 2:7

В составе победителей дублем отметились Никита Кучеров и Гейдж Гонсалвес. Также по разу отличились Ник Пол, Брэндон Хэгел и Янни Гурд. Кучеров набрал в этой встрече 4 (2+2) очка.

У хозяев шайбы забрасывали Гарнет Хэтэуэй и Оуэн Типпетт.

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков.

«Тампа» набрала 57 очков после 43 игр и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 52 баллами после 43 встреч занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»

«Миннесота» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ

В составе победителей дублем отметился Симон Хольстрем. Еще по голу на счету Жана-Габриэля Пажо и Кейси Сизикаса.

У хозяев заброшенными шайбами отличились Бен Джонс, Мэттью Болди и Кирилл Капризов.

Для россиянина этот гол стал 438-м набранным баллом за «дикарей», что сделало его вторым бомбардиром в истории клуба. Больше только у финна Мику Койву — на его счету 709 набранных очков.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков.

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 0:3

В составе победителей отметились Тайлер Бертуцци, Ник Лардис и Райан Грин.

Вратарь «Чикаго» Дрю Коммессо оформил свой первый «сухарь» в НХЛ, отразив 37 бросков.

«Нэшвилл» — «Чикаго»

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:2

Заброшенными шайбами у победителей отметились Митч Марнер, Джейк Айкел, Ши Теодор и Марк Стоун.

У «Сент-Луиса» отметились голами Роберт Томас и Джейк Нейборс.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 Б

В составе победителей отметились Кори Перри, Андре Ли и Алекс Лаферье. Победный буллит на счету Марио Кемпе. Российский нападающий «королей» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

Дублем в составе хозяев отметился Леон Драйзайтль, еще одна шайба на счету Коннора Макдэвида.

«Лос-Анджелес» поднялся на 8-е место в Западной конференции, набрав 48 очков за 44 встречи, «Эдмонтон» занимает 5-е место в турнирной таблице с 51 баллом после 45 игр.