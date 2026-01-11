прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «ТД Гарден» 12 января. Начало встречи — в 01:00 (мск).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» на текущий момент провел 44 встречи, в которых заработал 48 очков. В таблице Востока клуб из Массачусетса находится на 11-м месте, отставая от зоны плей-офф на 3 турнирных балла.

Последние матчи: Текущий календарный год «Бостон» начал с двух побед кряду — поочередно команда расправилась с «Эдмонтоном» (6:2) и «Ванкувером» (3:2, от).

Прервалась скромная серия «Брюинз» в результате неудачного выезда на территорию «Сиэтла» (4:7). Накануне коллектив Марко Штурма не оставил шансов «Калгари» на домашнем льду (4:1).

Не сыграют: Джордан Харрис, Хампус Линдхольм.

Состояние команды: Бостонцы находятся вблизи зоны плей-офф, но ввиду нестабильности не могут закрепиться в топ-8. По ходу сезона команда Марко Штурма действует непоследовательно и имеет проблемы с концентрацией в защите.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На финишной прямой 2025 года «Брюинз» пережили серию из шести поражений кряду. Между тем «медведи» входят в тройку худших представителей Востока по игре в обороне.

«Питтсбург»

Турнирное положение: На счету «Питтсбурга» 51 турнирный балл после 42 — на момент написания — матчей. В Восточной конференции команда занимает 8-е место, на 1 пункт опережая «Баффало».

Последние матчи: В дебютных играх 2026 года «Питтсбург» одержал две победы над «Детройтом» (4:3, от, 4:1).

Еще один успешный результат команда Дэна Мьюза утвердила днями ранее на льду «Коламбуса» (5:4, от). В недавней домашней встрече «Пингвинз» переехали «Нью-Джерси» (4:1).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Рутгер Макгроарти.

Состояние команды: «Питтсбург» справился с долгосрочным кризисным циклом и закрепился на нижней границе зоны плей-офф, демонстрируя прирост с точки зрения качества.

Без учета домашней игры с «Калгари», коллектив Дэна Мьюза одержал семь побед в восьми встречах, оступившись лишь на льду «Торонто». В пяти матчах из последних шести «Пингвинз» забивали 4 и более голов.

Статистика для ставок

«Бостон» потерпел 4 поражения в 5 последних домашних матчах

«Питтсбург» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Бостон» одержал 4 победы в 5 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.21, победа «Питтсбурга» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Бостон» проводит не самый сильный отрезок в сезоне, в том числе и на домашнем льду, где лишь накануне удалось прервать серию поражений. «Питтсбург» тем временем вновь вышел на пик продуктивности и прямо сейчас видится более предпочтительным в контексте оценки шансов в личной встрече.

1.95 «Питтсбург» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бостон — Питтсбург принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.95.

Прогноз: Оборона «Бостона» статистики является одной из наименее надежных на Востоке, поэтому «Питтсбургу», играющему в последних матчах достаточно результативно, едва ли что-либо помешает выйти на высокий процент реализации.

2.10 Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Бостон — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 2.10.