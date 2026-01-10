Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 10 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Чикаго» — «Вашингтон» — 1:5

В составе победителей шайбы забрасывали Джастин Сурдиф, Итен Фрэнк, Коннор Макмайкл, Энтони Бовилье и капитан Александр Овечкин.

Теперь у 40-летнего нападающего 38 (19+19) очков в 45 матчах этого сезона. Всего же с учетом у него стало 993 гола и до рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 23 шайбы.

В составе гостей отличился Оливер Мур.

«Вашингтон» набрал 52 очка в 45 матчах и занимает 7-е место на «Востоке». «Чикаго» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 43 очка в 44 играх.

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 5:1

За «Джетс» голы забивали Марк Шайфли (дважды), Коул Кепке, Джонатан Тэйвз и Владислав Наместников. У 33-летнего россиянина теперь 9 (7+2) очков в 42 матчах сезона.

Единственный гол «Кингз» на счету Куинтона Байфилда.

«Виннипег» прервал серию поражений и с 37 очками в 43 матчах занимает 15-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 8-й строчке — 46 очков в 43 играх.

«Юта» — «Сент-Луис» — 4:2

У «Маммот» дубль оформил Ник Шмальц, также шайбы забрасывали Лоусон Крауз и Шон Дурзи. Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев отметился ассистом. Теперь у него 31 (6+25) очко в 45 играх сезона.

У «Блюз» шайбы забросили Оскар Сундквист и российский форвард Павел Бучневич. У 30-летнего игрока стало 24 (8+16) очков в 45 играх сезона.

«Юта» одержала третью победу подряд и с 47 очками в 45 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 42 очка в 45 играх.