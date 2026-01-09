В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).
«Металлург» Мг
Турнирное положение: С 68 очками после 42 матчей, «Металлург» Мг прочно обосновался на 1-м месте Восточной конференции, на 8 баллов опережая «Ак Барс».
Последние матчи: В стартовой игре 2026 года «Металлург» Мг организовал яркую победу на льду «Шанхайских Драконов» (7:3).
В следующей встрече — с «Локомотивом» дома — подопечные Андрея Разина установили волевой результат (5:4, от). В последнем матче южноуральцы взяли верх над «Авангардом» (2:1).
Не сыграют: Александр Сиряцкий.
Состояние команды: «Магнитка» производит устойчивое впечатление сильнейшего представителя лиги. Команда Андрея Разина демонстрирует уверенные результаты на дистанции и игру высокого содержания.
В одиннадцати предыдущих матчах «Металлург» Мг добился девяти побед. Между тем в каждой встрече в рамках этого отрезка уральцы набирали очки, а в трех играх из четырех последних — забивали не менее 4 голов.
СКА
Турнирное положение: В 40 матчах СКА заработал 49 очков, с которыми находится на 7-й строчке Западной конференции, по дополнительным показателям опережая 9-й «Спартак».
Последние матчи: В одном из последних матчей ушедшего года СКА внезапно проиграл «Сочи» на фоне безумной голевой активности южан (4:8).
После игры с 12 голами команда Игоря Ларионова одержала более скромную победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2). Днем ранее армейцы зафиксировали победу в матче против «Лады» (5:4, от).
Не сыграют: Тревор Мерфи.
Состояние команды: На данном отрезке сезона СКА сосредоточен на улучшении промежуточного турнирного положения. Команда вышла на хороший показатель результативности и в целом выглядит бодро в любых условиях борьбы.
В трех матчах из пяти последних подопечные Игоря Ларионова забивали по 4 шайбы, при этом только в двух встречах из последних девяти на территории соперников армейцы потерпели поражение.
Статистика для ставок
- СКА победил в 5 гостевых матчах из 6 последних
- Только в 1 гостевой игре из 5 предыдущих СКА пропустил больше 2 голов
- В 3 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.50, победа СКА — в 4.29.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.
Прогноз: СКА едет в Магнитогорск далеко не в роли фаворита, но на дистанции последних недель команда демонстрирует неплохую в плане качества игру и, как кажется, имеет достаточно возможностей — как тактических, так и кадровых — чтобы оставить без набранных очков сильнейший клуб лиги.
Ставка: СКА победит с форой +1 за 1.84.
Прогноз: Оборону «Магнитки» никак нельзя назвать образцовой на дистанции. Петербуржцы со своей стороны могут продемонстрировать достаточную активность в наступательных фазах, чтобы добиться успеха в рамках тяжелого выезда.
Ставка: СКА не проиграет за 2.17.