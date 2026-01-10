В субботу, 10 января, магнитогорский «Металлург » примет на своем льду СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Металлург» ведет 2:0! Отдыхаем...

19' Никита Дишковский (СКА) бросил с дальней дистанции низом — Илья Набоков («Металлург Мг») отбил щитками.

18' Артемий Плешков (СКА) накрыл шайбу всем телом после наброса на пятак от Артёма Минулина («Металлург Мг»).

17' Г-ООООООООО-Л! «Металлург» — 2:0! Александр Петунин! Сергей Толчинский бросил по воротам, вратарь отбил, а на добивании первым был Александр Петунин!

16' Руслан Исхаков («Металлург Мг») набрасывал на пятак, но там из партнеров никого не было.

15' СКА за нарушение численного состава получает командный штраф 2 минуты. Отбывать наказание поехал Брендэн Лайпсик (СКА).

14' Сергей Толчинский («Металлург Мг») получил великолепную передачу перед воротами и бросил слета, но голкипер «армейцев» среагировал и поймал шайбу.

13' Матвей Поляков (СКА) проверил Илью Набокова («Металлург Мг») в ближний угол — голкипер был надежен и зафиксировал шайбу в ловушке.

12' Руслан Исхаков («Металлург Мг») выкатил с глазу на глаз с вратарем, но в этот раз Артемий Плешков (СКА) спас свою команду.

11' Илья Набоков («Металлург Мг») зафиксировал шайбу после плотного броска от синей линии от Егора Савикова (СКА).

10' А вот и первое удаление в матче: Артём Минулин («Металлург Мг») получил 2 минуты за задержку клюшкой!

10' Г-ООООООООО-Л! «Металлург» — 1:0! Дмитрий Силантьев! Роман Канцеров классной передачей вывел Силантьева один на один с вратарем, а тот уверенно переиграл Артемия Плешкова!

08' Никита Недопёкин (СКА) выиграл вбрасывание в зоне атаки, но до броска дело «армейцы» не довели.

07' Отличный перехват от Даниила Вовченко («Металлург Мг») и диагональ на дальнюю штангу, но замкнуть передачу было не кому.

06' Никита Коротков («Металлург Мг») бросил с разворота от синей линии — шайба стала легкой добычей голкипера.

05' Роман Канцеров («Металлург Мг») получил передачу от партнера в левом круге вбрасывания и отправлял шайбу в дальний угол, но Артемий Плешков (СКА) успел ее отбить!

04' Марат Хайруллин (СКА) вошел в зону по правому борту и щелкнул слета, но не попал в створ ворот.

03' Данила Галенюк (СКА) силовым встретил Александра Петунина («Металлург Мг») на синей линии и партнеры завладели шайбой.

02' Сергей Толчинский («Металлург Мг») выехал один на один с вратарем. но не смог его переиграть — Артемий Плешков (СКА) отбил шайбу плечом!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Металлург Мг» — СКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Арены Металлург». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада матча «Адмирал» — «Локомотив»: главные судьи — Гамалей Евгений и Ромасько Евгений, линейные судьи — Новиков Никита и Юдин Евгений.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург Мг» — СКА. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Металлург Мг»: Набоков Илья, Пресс Робин, Маклюков Алексей, Силантьев Дмитрий, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Паливко Данила, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Полтавчук Никита, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

СКА: Плешков Артемий, Зайцев Никита, Савиков Егор, Хайруллин Марат, Воробьёв Михаил, Поляков Матвей, Филлипс Маркус, Сапего Сергей, Гримальди Рокко, Бландизи Джозеф, Лайпсик Брендэн, Галенюк Данила, Менелл Бреннан, Плотников Сергей, Гурзанов Егор, Голдобин Николай, Зеленов Егор, Дишковский Никита, Недопёкин Никита, Зыков Валентин.

«Металлург Мг»

«Металлург» великолепно проводит регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и заслуженно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Ближайший преследователь отстает от магнитогорского клуба на восемь очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 168:114.

Нынешняя победная серия «Металлурга» составляет четыре матча. Магнитогорский клуб поочередно обыграл челябинский «Трактор» (5:4 в овертайме), «Шанхайских Драконов» (7:3), ярославский «Локомотив» (5:4 в овертайме) и омский «Авангард» (2:1).

СКА

СКА в нынешнем сезоне пока не радует своих поклонников стабильной игрой и с большим трудом удерживается в зоне плей-офф Западной конференции, занимая лишь седьмую строчку в турнирной таблице. На счету питерских «армейцев» 49 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб — 119:105.

В четырех последних матчах СКА проиграл всего однажды, было это в противостоянии с «Сочи» (4:8). Остальные встречи санкт-петербургский клуб выиграл: минское «Динамо» (4:1), «Шанхайских Драконов» (3:2) и тольяттинскою «Ладу» в овертайме (5:4).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно редко. так как представляют противоположные конференции. В 2025 году команды провели всего два очных поединка и оба раза победу праздновал санкт-петербургский клуб. Последняя дуэль состоялась в ноябре прошлого года, там СКА победил на своем льду со счетом (4:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84