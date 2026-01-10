прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «ТД Гарден» 10 января. Начало встречи — в 21:00 (мск).

«Бостон»

Турнирное положение: На момент написания «Бостон» находится на 12-й строчке Восточной конференции с 46 очками на счету. На 3 турнирных балла команда из Массачусетса отстает от топ-8.

Последние матчи: В дебютной встрече нового календарного года «Бостон» утвердил победный результат на площадке «Эдмонтона» (6:2).

После перфоманса в Альберте команда Марко Штурма взяла верх над «Ванкувером» (3:2, от). Завершилась последняя гостевая серия «Брюинз» провалом на льду «Сиэтла» (4:7).

Не сыграют: Джордан Харрис, Хампус Линдхольм.

Состояние команды: «Бостон» проводит неровный сезон и в условиях перестройки не имеет четкой цели на текущую регулярку. Команда ведет борьбу за плей-офф и вместе с тем демонстрирует посредственные результаты.

Прогнозы и ставки на НХЛ

По игре в обороне «Брюинз» сейчас входят в тройку слабейших представителей Востока, а во второй половине декабря коллектив Марко Штурма выдал серию из шести поражений кряду.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В активе «Рейнджерс» на момент написания 46 очков после 44 матчей. В таблице Восточной конференции ньюйоркцы располагаются на 14-м месте, на 3 пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Наступивший 2026 год «Рейнджерс» начали с яркой победы над «Флоридой» (5:1) в рамках Зимней классики в Майами.

Встреча в «ЛоанДепот Парке» позволила команде Майка Салливана прервать серию из трех поражений, но уже в следующем матче ньюйоркцы проиграли «Юте» (2:3, от).

Не сыграют: Конор Шири, Адам Фокс, Игорь Шестеркин, Алексис Лафренье, Джей Ти Миллер.

Состояние команды: «Рейнджерс» находятся в схожей с «Бостоном» ситуации: команда пребывает на этапе перестройки без конкретной цели в среднесрочной перспективе.

В игровом значении коллектив Майка Салливана прописался в тройке беднейших по результативности. Между тем в четырех матчах из недавних пяти ньюйоркцы понесли турнирные потери.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» потерпели 3 поражения в 4 последних гостевых матчах

«Бостон» забивал 4 и более голов в 3 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних на территории «Бостона» любая из команд выигрывала с разницей в 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.95, ничья — в 4.57, победа «Рейнджерс» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Внезапно в нынешнем сезоне «Рейнджерс» комфортнее играется в гостях, что в контексте предстоящего выезда в Бостон воспринимается как возможность заработать победный результат на фоне спада соперника.

1.90 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Бостон — Рейнджерс принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.90.

Прогноз: Ни «Бостон», ни «Рейнджерс» не находятся в состоянии безудержной голевой активности, поэтому личная встреча может пройти при относительной скромности в плане результативных действий.

2.12 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Бостон — Рейнджерс принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.