Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 8 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 1:4

В составе столичного клуба шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. За «Даллас» в этом матче отличились Сэм Стил, на счету которого два балла (1+1). По шайбе забросили Радек Факса, Роопе Хинц и Уаатт Джонстон.

«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 4:1

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов и защитник «Флэймз» Ян Кузнецов не отметились результативными действиями. Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович отдал результативную передачу.

Единственный гол в составе гостей забил Джоэль Фараби. За «Канадиенс» шайбы забросили Александр Тексье, Лэйн Хатсон, Оливер Капанен и Коул Кофилд.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 7:3

В составе победителей забросили шайбы Ник Лардис, Оливер Мур, Коннор Мёрфи, Лэндон Слаггерт, Джейсон Дикинсон, Андре Бураковски и Луис Кревьер.

За «Сент-Луис» отличились Тайлер Такер, Отто Стенберг и Натан Уокер. Алексей Торопченко также отметился результативной передачей.

«Юта Мамонт» — «Оттава Сенаторз» — 3:1

Лоусон Круз, Джон Марино и Даниил Бут забросили шайбы, принеся победу своей команде. Российский защитник Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.

За «Оттаву» забил Ридли Грейг, а ассистентом выступил ещё один российский игрок — Артем Зуб.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Тюркотт, Кевин Фиала и Алекс Лаферрье. За «акул» отличились Тайлер Тоффоли, Адам Годетт, Маклин Селебрини и Вильям Эклунд (в овертайме). Селебрини также сделал две результативные передачи.

Важно отметить, что хозяева вели со счетом 3:2 за две минуты до конца третьего периода, но не смогли удержать преимущество.

«Акулы» набрали 47 очков и занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес» идёт следом с 46 очками.