В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Белл Центр» 8 января, начало — в 03:30 (мск).

«Монреаль»

Турнирное пололжение: В Восточной конференции «Монреаль» занимает 4 место, в 42 матчах канадцы набрали 52 очка. У лидера «Детройта» в активе 54 пункта.

Последние матчи: «Монреаль» провел одну из самых сложных встреч в нынешнем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, выиграв в овертайме у «Далласа» (4:3 — после овертайма). Победную шайбу в дополнительное время в составе канадцев забросил Лейн Хатсон.

Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут три хоккеиста: Кирби Дах, Кайден Гюле и Патрик Лайне.

Состояние команды: В последних матчах хоккеисты Мартена Сан-Луи переиграли «Каролину» (7:5), «Флориду» (3:2 — после овертайма), но уступили «Тампа-Бэй» (4:4, 0:2 — после буллитов), «Сент-Луису» (0:2).

«Калгари»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает 14 место, набрав всего 40 очков в 42 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Калгари» на своём льду потерпел крупное поражение от «Сиэтла» (1:5).

Не сыграют: Из-за травм предстоящий поединок в составе канадцев пропустят словацкий форвард Мартин Поспишил и канадский защитники Джейк Бин.

Состояние команды: «Калгари» потерпел поражение во втором матче подряд, включая игру против «Нэшвилла» (3:4). До встреч с «Сиэтлом» и «Нэшвиллом», канадцы выиграли у «Филадельфии» (5:1), «Эдмонтона» (3:2) и «Бостона» (2:1 — после овертайма).

«Монреаль» занимает 4 место в Восточной конференции

«Калгари» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне «Монреаль» нанес поражение «Калгари» (2:1 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.30, а победа «Калгари» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Калгари» — явный аутсайдер пары, однако «Монреаль» подходит к поединку в измотанном состоянии после битвы с «Далласом». Так что гости могут воспользоваться своим шансом и дать бой канадскому визави, к тому же «Калгари» жаждет взять реванш за поражение в первом круге.

Ставка: Победа «Калгари» с коэффициентом 3.05.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты обеих команд забивают по 3-4 шайбы.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.