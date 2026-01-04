«Вашингтон» не потеряет очки на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 6 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 42 матчах «Вашингтон» заработал 48 очков, с которыми находится на 7-м месте Восточной конференции, на 1 пункт опережая 8-й «Питтсбург».

Последние матчи: В заключительном матче 2025 года «Вашингтон» добился крупной домашней победы над «Рейнджерс» (6:3).

Следом состоялся выезд в Канаду, где подопечные Спенсера Карбери не смогли справиться с «Оттавой» (3:4). В другом матче на домашнем льду столичный коллектив уступил «Чикаго» (2:3, бул.).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Джастин Сурдиф.

Состояние команды: «Вашингтон» сохраняет рабочий разрыв между лидерами Востока, но на текущей дистанции команда находится на спаде, в том числе и с точки зрения качества игры.

На отрезке в двенадцать матчей «Кэпиталз» потерпели девять поражений. Более того, в пяти встречах из предыдущих шести столичный коллектив пропускал минимум 3 шайбы.

«Анахайм»

Турнирное положение: В активе «Анахайма» 45 баллов после 41 игры. В таблице Запада калифорнийцы занимают 5-е место, по дополнительным показателям отставая от 5-го «Вегаса».

Последние матчи: Перед предстоящим выездом в столицу «Анахайм» провел три встречи на домашней площадке, где в том числе проиграл «Сан-Хосе» (4:5).

После очередного провала в дерби Калифорнии подопечные Джоэля Кенневилля уступили «Тампе-Бэй» (3:4, от) и «Миннесоте» (2:5).

Не сыграют: Фрэнк Ватрано.

Состояние команды: У «Анахайма» появились серьезные проблемы игрового содержания. На дистанции команда выпала за пределы верхней тройки и рискует откатиться за рамки топ-8.

В одиннадцати предыдущих встречах «Дакс» зафиксировали девять поражений. В трех последних матчах из четырех калифорнийцы пропускали не менее 5 голов, а на отрезке в 5 игр только дважды забросили больше 2 шайб.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 6 личных встречах из 7 последних

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Анахайм» не забил ни 1 гола в 2 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.42, победа «Анахайма» — в 3.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Вашингтон» нельзя назвать командой, которая находится в оптимальной форме, но спад «Анахайма» в настоящее время видится более широким, в результате чего калифорнийцы не смогут зацепиться за очки на столичном льду.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.06.

Прогноз: При колоссальных проблемах «Дакс» в обороне коллектив Спенсера Карбери способен добиться высоких цифр по заброшенным шайбам.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 2.16.