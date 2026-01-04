Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Детройт» — «Питтсбург» — 1:4

В составе хозяев автором единственной шайбы стал Алекс Дебринкэт.

В составе гостей отличились Брайан Раст, Рикард Ракелль, Коннор Девар и Егор Чинахов. Для 24-летнего россиянина это первая шайба после перехода из «Коламбуса». Всего у Чинахова в этом сезоне 7 (4+3) очков в 31 матче.

«Детройт» (52 очка) продолжает лидировать на «Востоке». «Питтсбург» (47) располагается на 7-й строчке.

«Детройт» — «Питтсбург» — 1:4

«Коламбус» — «Баффало» — 5:1

За «Коламбус» забивали Дентон Матейчук, Брендан Гонс, Матье Оливье, Коул Силлинджер и Дмитрий Воронков. Теперь у 25-летнего россиянина 26 (14+12) очков в 40 играх. Также ассист на счету Ивана Проворова, у которого стало 15 (5+10) очков.

Единственный гол «Сэйбрз» на счету Джоша Доана.

«Коламбус» набрал 42 очка в 40 матчах и идет последним на «Востоке». «Баффало» занимает 9-е место — 46 очков в 40 играх.

«Коламбус» — «Баффало» — 5:1

«Нью-Джерси» — «Юта» — 4:1

У «Дэвилз» забили Йеспер Братт, Тимо Майер, Нико Хишир и Дуги Хэмилтон. Единственный гол у гостей на счету Майкла Карконе.

«Нью-Джерси» набрал 46 очков в 41 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Юта» располагается на 10-й позиции в Западной конференции — 41 очко в 42 играх.

«Нью-Джерси» — «Юта» — 4:1

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 2:5

У «Флайерз» забили Денвер Барки, Трэвис Санхейм, Бобби Бринк, Ник Силер и Оуэн Типпетт.

Заброшенные шайбы «Ойлерз» на счету Коннора Макдэвида и Эвана Бушара.

«Филадельфия» набрала 49 очков в 40 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 46 очков в 42 играх.

«Нью-Джерси» — «Юта» — 4:1

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 2:0

Заброшенными шайбами отметились Юнатан Берггрен и Роберт Томас. Алексей Торопченко записал на свой счет ассист. У 26-летнего россиянина теперь 5 (2+3) очков в 27 играх этого сезона.

«Сент-Луис» набрал 42 очка в 43 матчах и идет девятым на «Западе». «Монреаль» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 2:0

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 3:7

Все три шайбы в составе хозяев на счету Павола Регенды.

За гостей также хет-трик сделал Даррен Раддиш. Также отличились Брэйден Пойнт, Брэндон Хагель, Доминик Джеймс и Никита Кучеров(еще у него четыре ассиста). У 32-летнего россиянина теперь 59 (20+39) очков в 38 играх этого сезона. Кучеров был признан первой звездой этой встречи

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров вышел на лед в старте, но был заменен на 7-й минуте встречи после трех пропущенных шайб. Он отразил 7 из 10 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 53 очка в 41 матче и лидирует на «Востоке». «Сан-Хосе» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 43 очка в 41 игре.

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 3:7

«Калгари» — «Нэшвилл» — 3:4

За хозяев забили Расмус Андерссон, Блэйк Коулмэн и защитник Ян Кузнецов. Теперь у 23-летнего россиянина 8 (3+5) очков в 27 играх этого сезона.

За «Предаторз» дубль оформил Эрик Хаула, еще отличились Майкл Бантинг и Николас Хэг.

«Нэшвилл» набрал 42 очка в 41 матче и занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 13-й строчке — 40 очков в 41 игре.

«Калгари» — «Нэшвилл» — 3:4

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ

В основное время у хозяев забили Адам Пелек, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер, он также забросил победную шайбу в овертайме.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс и одну шайбу забросил Николас Робертсон.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел встречу на скамейке запасных.

«Айлендерс» набрали 50 очков в 42 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 45 очков в 41 игре.

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ

«Оттава» — «Виннипег» — 4:2

У «Сенаторз» дубль оформил Тома Шабо, а также по голу забили Дрейк Батерсон и Клод Жиру. Заброшенные шайбы «Джетс» на счету Кайла Коннора и Адама Лаури.

«Оттава» набрала 45 очков в 40 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет последним на «Западе» — 34 очка в 40 играх.

«Оттава» — «Виннипег» — 4:2

«Каролина» — «Колорадо» — 3:5

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забил один гол. Теперь у 25-летнего россиянина 31 (12+19) очко в 41 игре. Также у хозяев забили Николай Элерс и Себастьян Ахо.

В составе «Эвеланш» Брок Нельсон оформил дубль, также отличились Габриэль Ландескуг, Джек Друри и Нэйтан Маккиннон.

«Колорадо» набрал 69 очков в 40 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Каролина» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 51 очко в 41 игре.

«Каролина» — «Колорадо» — 3:5

«Вашингтон» — «Чикаго» — 2:3 Б

Голами у хозяев отметились Дилан Строум и Райан Леонард.

У гостей забили Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Победный буллит на счету Ника Фолиньо.

Александр Овечкин провел на льду 18 минут 49 секунд и отметился двумя бросками при показателе полезности «-1».

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев сделал ассист. Теперь у 31-летнего россиянина 13 (8+5) очков в 37 играх этого сезона.

«Чикаго» набрал 39 очков в 41 матче и занимает 14-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 7-й строчке на «Востоке» — 48 очков в 42 играх.

«Вашингтон» — «Чикаго» — 2:3 Б

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 5:4 Б

Форварды «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров отметились голевыми передачами. Теперь у 28-летнего Капризова 49 (24+25) очков в 43 играх этого сезона, а у 22-летнего Юрова — 16 (6+10) очков в 35 матчах.

В серии буллитов Капризов не реализовал свою попытку, как и его одноклубник Владимир Тарасенко.

«Лос-Анджелес» набрал 43 очка в 40 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 2-й строчке — 58 очков в 43 играх.

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 5:4 Б

«Ванкувер» — «Бостон» — 2:3 Б

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон и Филип Гронек, у гостей — Фрейзер Минтен и Хампус Линдхольм.

Победный гол в овертайме забил Минтен.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 37 очками после 41 матча. «Бостон» (46 очков после 42 игр) расположился на 11-м месте.