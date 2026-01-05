прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 января. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В 42 матчах «Сибирь» заработала 36 очков, с которыми находится на 10-м месте Восточной конференции, на 2 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На флажке 2025 года «Сибирь» провела серию матчей на Дальнем Востоке, которую начала с двух побед над «Адмиралом» (4:2, 3:2, от).

Еще в одной игре в самом отдаленном регионе чемпионата команда Ярослава Люзенкова взяла верх над «Амуром» (3:2, от). Накануне дома новосибирцы уступили «Авангарду» (2:5).

Не сыграют: Илья Люзенков.

Состояние команды: На текущем отрезке сезона «Сибирь» старается сохранить рабочий разрыв между командами из кубковой восьмерки, чтобы в перспективе навязать борьбу нескольким прямым конкурентам.

По игре в обороне команда Ярослава Люзенкова имеет второй худший показатель на Востоке, тогда как на отрезке в девять последних матчей сибиряки установили шесть победных результатов.

«Адмирал»

Турнирное положение: С 33 очками после 39 матчей, «Адмирал» затерялся на 11-й позиции Восточной конференции. От зоны плей-офф приморцы отстают на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Серию последних матчей «Адмирал» провел во Владивостоке, где в конце декабря дважды проиграл «Сибири» (2:4, 2:3, от).

На этом фоне важнейшей оказалась победа над «Амуром» 3 января (3:2). Эта встреча стала последней для Ильнура Гизатуллина в качестве и. о. главного тренера. Накануне в «Адмирале» объявили о назначении Олега Браташа.

Не сыграют: Александр Дарьин, Максим Мальцев, Адам Хуска.

Состояние команды: Задачи «Адмирала» на остаток регулярного чемпионата предельно ясны: команда намерена минимально наладить игру и вернуться в борьбу за плей-офф.

Тем не менее выправлять дальневосточникам придется многое. На текущее время «Адмирал» является худшим клубом лиги по результативности и подходит к ближайшему матчу на фоне девяти поражений в одиннадцати встречах.

Статистика для ставок

«Сибирь» победила в 3 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Сибирь» не проигрывала в основное время «Адмиралу» на домашнем льду в 6 личных встречах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Адмирала» — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: «Сибирь» пытается зацепиться за шанс войти в зону плей-офф. В текущих условиях каждая подобная встреча воспринимается командой Ярослава Люзенкова как возможность заработать важнейшие в турнирном значении очки.

Ставка: «Сибирь» победит за 1.99.

Прогноз: «Адмирал» испытывает серьезные проблемы в атакующей фазы игры, в связи с чем команде будет трудно организовать то давление, за счет которого можно было бы выйти на высокий уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 2.5 за 1.94.