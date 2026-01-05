В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 января. Начало встречи — в 13:30 (мск).
«Сибирь»
Турнирное положение: В 42 матчах «Сибирь» заработала 36 очков, с которыми находится на 10-м месте Восточной конференции, на 2 балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: На флажке 2025 года «Сибирь» провела серию матчей на Дальнем Востоке, которую начала с двух побед над «Адмиралом» (4:2, 3:2, от).
Еще в одной игре в самом отдаленном регионе чемпионата команда Ярослава Люзенкова взяла верх над «Амуром» (3:2, от). Накануне дома новосибирцы уступили «Авангарду» (2:5).
Не сыграют: Илья Люзенков.
Состояние команды: На текущем отрезке сезона «Сибирь» старается сохранить рабочий разрыв между командами из кубковой восьмерки, чтобы в перспективе навязать борьбу нескольким прямым конкурентам.
По игре в обороне команда Ярослава Люзенкова имеет второй худший показатель на Востоке, тогда как на отрезке в девять последних матчей сибиряки установили шесть победных результатов.
«Адмирал»
Турнирное положение: С 33 очками после 39 матчей, «Адмирал» затерялся на 11-й позиции Восточной конференции. От зоны плей-офф приморцы отстают на 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: Серию последних матчей «Адмирал» провел во Владивостоке, где в конце декабря дважды проиграл «Сибири» (2:4, 2:3, от).
На этом фоне важнейшей оказалась победа над «Амуром» 3 января (3:2). Эта встреча стала последней для Ильнура Гизатуллина в качестве и. о. главного тренера. Накануне в «Адмирале» объявили о назначении Олега Браташа.
Не сыграют: Александр Дарьин, Максим Мальцев, Адам Хуска.
Состояние команды: Задачи «Адмирала» на остаток регулярного чемпионата предельно ясны: команда намерена минимально наладить игру и вернуться в борьбу за плей-офф.
Тем не менее выправлять дальневосточникам придется многое. На текущее время «Адмирал» является худшим клубом лиги по результативности и подходит к ближайшему матчу на фоне девяти поражений в одиннадцати встречах.
Статистика для ставок
- «Сибирь» победила в 3 личных встречах из 5 последних
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов
- «Сибирь» не проигрывала в основное время «Адмиралу» на домашнем льду в 6 личных встречах из 7 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Адмирала» — в 3.32.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.
Прогноз: «Сибирь» пытается зацепиться за шанс войти в зону плей-офф. В текущих условиях каждая подобная встреча воспринимается командой Ярослава Люзенкова как возможность заработать важнейшие в турнирном значении очки.
Ставка: «Сибирь» победит за 1.99.
Прогноз: «Адмирал» испытывает серьезные проблемы в атакующей фазы игры, в связи с чем команде будет трудно организовать то давление, за счет которого можно было бы выйти на высокий уровень результативности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 2.5 за 1.94.