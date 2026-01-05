прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.94

В матче за третье место молодежного чемпионата мира Канада встретится с Финляндией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 6 января. Начало матча — в 00:30 (мск).

Канада

Путь к плей-офф: На общей стадии турнира Канада заработала 11 очков, с которыми обосновалась на 1-м месте группы B, на 3 турнирных пункта опередив Чехию.

Последние матчи: В четырех турах сборная Канады обошлась без единого поражения. Вместе с тем в плей-офф «кленовые» разнесли Словакию (7:1).

В полуфинале коллектив Дэйва Хантера встретился с Чехией, от которой потерпел поражение, упустив минимальное преимущество по ходу стартовой двадцатиминутки (4:6).

Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Вылет сборной США из 1/4 финала в Канаде восприняли как верную возможность вернуть золото молодежного форума, но в игровом ключе команда не улучшила ни один компонент.

Прогнозы и ставки на хоккей

На фоне безусловных аутсайдеров «кленовые» не всегда были хороши — вспоминается встреча с Латвией — тогда как против топов и вовсе испытывали колоссальные проблемы в обороне. Так, в трех матчах из шести на этом турнире канадцы пропускали 4 и более голов.

Финляндия

Путь к плей-офф: В четырех встречах группового раунда Финляндия заработала 7 очков, с которыми закрепилась на 3-й позиции, на 1 турнирный балл отстав от Чехии.

Последние матчи: На общей стадии турнира Финляндия поделила пополам количество побед и поражений, уступив Чехии (1:2, от) и Канаде (4:7).

В четвертьфинале коллектив Лаури Микколы одержал волевую победу над США (4:3, от), тогда как в полуфинале не сумел сломить сопротивление сборной Швеции (3:4, бул.).

Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Финляндия провела невзрачный групповой этап, но выдала сильный по своим меркам плей-офф раунд, оставив позади сборную США, которую называли главным фаворитом домашнего чемпионата.

В играх против команд первого эшелона у подопечных Лаури Микколы зачастую возникают проблемы атакующего характера, хотя на передний план в системном смысле выходят провалы, допускаемые в позиционной защите.

Статистика для ставок

Канада одержала 10 побед в 11 предыдущих личных встречах

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 8.5 голов

В 5 личных встречах из 6 последних Канада забивала 4 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.70, победа Финляндии — в 5.45.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 6.5 — за 1.98.

Прогноз: Для Канады стал шоком тот факт, что молодежная команда не борется за золото. Игра за третье место является слабым утешительным аргументом, но это не значит, что заключительную игру «кленовые» проведут вполсилы.

1.94 Канада победит с форой — 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Канада — Финляндия принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Канада победит с форой — 2 за 1.94.

Прогноз: Обе команды на протяжении всего турнира испытывают проблемы в обороне, по причине которых предстоящая игра, как и ранее на групповом этапе, будет продиктована высокой атакующей активностью.

1.83 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Канада — Финляндия принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.83.