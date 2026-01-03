прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.95

В рамках полуфинала молодежного чемпионата мира Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 5 января. Начало матча — в 00:30 (мск).

Швеция

Путь к плей-офф: В четырех встречах групповой стадии Швеция заработала 12 очков, закрепившись на 1-й позиции в таблице. На 3 турнирных балла скандинавы обошли США.

Последние матчи: На общем этапе чемпионата Швеция поочередно разобралась со Словакией (3:2), Швейцарией (4:2), Германией (8:1) и США (6:3).

Благодаря крупной победе над Штатами подопечные Магнуса Хавелида вышли на Латвию в четвертьфинале, которой нанесли крупное поражение (6:3).

Не сыграют: Потери в составе Швеции отсутствуют.

Состояние команды: Швеция проводит сильный турнир. Несмотря на незначительные вопросы по игре, команда выдает требуемые результаты, подкрепленные высокой голевой активностью.

Прогнозы и ставки на хоккей

На групповой стадии коллектив Магнуса Хавелида стал одним из лучших по надежности в обороне, а в четырех предыдущих встречах шведы не забивали менее 4 голов. В каждой игре на этом турнире «Юнионкрунур» победили в основное время.

Финляндия

Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата мира в Миннеаполисе финны закончили на 3-м месте. С 7 очками в активе, команда опередила Латвию на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: На начальном этапе турнира Финляндия прибила Данию (6:2) и Латвию (8:0), тогда как продолжился групповой раунд поражениями от Чехии (1:2, от) и Канады (4:7).

В четвертьфинале коллектив Лаури Микколы бился с Соединенными Штатами, у которых вырвал сенсационную победу в овертайме (4:3, от).

Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Финляндия уже вписалась в локальную историю в Миннеаполисе, выбив из борьбы за медали США благодаря драматичной победе с голом защитника в овертайме: Артту Вялиля забросил шайбу на 3-й минуте.

При этом на групповой стадии подопечные Лаури Микколы выглядели в какой-то степени посредственно — команда без вопросов разбиралась с андердогами, тогда как против топов испытывала определенные проблемы.

Статистика для ставок

Швеция не проигрывает на протяжении 7 последних матчей

Швеция забивала 6 и более голов в 3 последних матчах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.40, победа Финляндии — в 3.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

Прогноз: Финляндия подарила главную сенсацию четвертьфинала, выбив из гонки американцев. Тем не менее Швеция по своему содержанию видится более уверенной командой, которая не позволит соперникам сделать то, что им было разрешено в предыдущем раунде.

1.95 Швеция победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Швеция — Финляндия принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Швеция победит за 1.95.

Прогноз: Швеция демонстрирует вариативную игру в зоне атаки, умело выискивая и пользуясь оборонительными проблемами соперников. Финны под давлением едва ли сумеют избежать грубых ошибок в своей зоне.

1.90 Индивидуальный тотал Швеции больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Швеция — Финляндия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 3 за 1.90.