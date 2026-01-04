Встреча в «Большом» будет сопровождаться голевой активностью

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Большом ледовом дворце» 5 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Сочи»

Турнирное положение: В 38 матчах «Сочи» заработал 30 очков, с которыми обосновался на 10-м месте Западной конференции, на 15 баллов отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: На флажке 2025 года «Сочи» провел яркий выезд в Астане, где нанес крупное поражение «Барысу» (5:0).

Следом команда Дмитрия Михайлова проиграла «Торпедо» (1:4) и «Северстали» (3:4, от), но одержала фейерверочную победу над СКА (8:4). Накануне сочинцы взяли верх над «Нефтехимиком» (2:1).

Не сыграют: Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Сероух.

Состояние команды: «Сочи» остается одним из аутсайдеров чемпионата, который в моменте способен закуситься с топ-соперником, но в целом проваливает регулярку в плане любых амбиций.

Накануне команда Дмитрия Михайлова набрала очки в трех встречах кряду, тогда как на дистанции входит в тройку слабейших представителей лиги по результативности.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва находится на 4-м месте Западной конференции с 52 очками в активе. На 3 турнирных пункта столичный клуб отстает от трио лидеров.

Последние матчи: После сокрушительного поражения от минского «Динамо» (1:7) бело-голубые одержали скромную победу над «Локомотивом» (2:0).

Позднее подопечные Вячеслава Козлова провели еще один неудачный выезд на льду «Динамо» Минск (3:5), а в заключительном матче декабря устроились на крупное поражение от ЦСКА (1:5).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: «Динамо» Москва проводит неровный сезон. В сущности команда смотрится неплохо и находится в числе лидеров, но на дистанции к ее игре возникают вопросы.

На фоне недавней серии из семи побед кряду подопечные Вячеслава Козлова потерпели четыре поражения в шести последних матчах. Четырежды на этом отрезке бело-голубые пропускали 4 и более голов.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва пропускало 5 и более голов в 3 гостевых матчах из 4 последних

«Сочи» победил в 3 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.11, ничья — в 4.45, победа «Динамо» Москва — в 1.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Сочи» на домашнем льду умеет оказывать сопротивление топам, поэтому очередная встреча в «Большом» установит высокий порог результативности.

Тотал больше 5.5



Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.

Прогноз: Такого рода игры могут раскрываться с первых минут, особенно если андердог подловит динамовцев на ошибке на старте.

Тотал 1-го периода больше 1.5



Ставка: Тотал 1-го периода больше 1.5 за 1.80.