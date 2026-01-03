прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.97

В рамках полуфинала молодежного чемпионата мира Канада встретится с Чехией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 5 января. Начало матча — в 04:30 (мск).

Канада

Путь к плей-офф: На групповом этапе Канада заработала 11 очков, с которыми расположилась на 1-й строчке в таблице, на 3 турнирных пункта опередив Чехию.

Последние матчи: На общей стадии чемпионата Канада взяла верх над Чехией (7:5), Латвией (2:1, от), Данией (9:1) и Финляндией (7:4).

В четвертьфинале подопечные Дэйва Хантера встретились со Словакией — одним из легчайших соперников плей-офф, над которым была одержана уверенная победа (7:1).

Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Канада на текущем чемпионате стала грозой андердогов. В матчах против сборных второго эшелона «кленовые» демонстрируют агрессивную игру атакующего характера.

Против команд из разряда топов у североамериканцев возникают проблемы, в частности, в позиционной защите. Тем не менее после вылета Соединенных Штатов канадцы становятся главными фаворитами в борьбе за золото.

Чехия

Путь к плей-офф: В 4 матчах общего этапа Чехия заработала 8 очков. В таблице группы B команда обосновалась на 2-й позиции, на 1 турнирный балл опередив Финляндию.

Последние матчи: Турнир в Миннеаполисе сборная Чехии начала с поражения от Канады (5:7), за которым последовали победы над Данией (7:2), Финляндией (2:1, от) и Латвией (4:2).

В плей-офф первым соперником чехов была Швейцария, которая оказала минимальное сопротивление и не смогла сдержать коллектив Патрика Аугусты (6:2).

Не сыграют: У Чехии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Чехи проводят яркий турнир, демонстрируя ровно те результаты, которые от команды ожидали. Вместе с тем по своему характеру Чехия остается претендентом на медали высшей пробы.

В четырех матчах из пяти на этом чемпионате подопечные Патрика Аугусты забивали 4 и более голов, при этом только в одной встрече — с Канадой — чехи пропустили больше 2 шайб.

Статистика для ставок

Канада не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

Канада забивала 7 и более голов в 3 последних матчах

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.39, ничья — в 5.95, победа Чехии — в 6.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Приободренная на фоне вылета США сборная Канады намерена включиться на полную, но проблемы «кленовых» в обороне наряду с провалами концентрации позволят Чехии зацепиться за свои шансы в зоне атаки.

Ставка: Чехия победит с форой +2 за 1.97.

Прогноз: Ранее матчи этих команд сопровождались высокой голевой активностью, а с текущей формой соперники могут предложить аналогичный сценарий игры.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.74.