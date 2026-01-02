прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Торонто». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 4 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Айлендерс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 5-е место с 48 очками на счету. На 3 турнирных балла ньюйоркцы отстают от лидерской тройки.

Последние матчи: После выигранной у «Рейнджерс» битвы за Нью-Йорк «Айлендерс» потерпели поражение от «Коламбуса» (2:4).

В другом гостевом матче подопечные Патрика Руа взяли верх над «Чикаго» (3:2, бул.), тогда как на домашней территории допустили крупный провал в игре против «Юты» (2:7).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Илья Сорокин, Семен Варламов.

Состояние команды: «Айлендерс» проводят лучший за последние годы сезон. Команда закрепилась в группе лидеров Востока и в сущности показывает неплохие результаты.

В последние недели атакующая острота «островитян» пошла на спад. В восьми предыдущих встречах «Айлс» потерпели пять поражений, тогда как в девяти недавних матчах команда Руа не забивала больше 2 голов.

«Торонто»

Турнирное положение: После 40 матчей «Торонто» расположен на 11-й строчке Восточной конференции с 44 очками на счету. В 2-х баллах канадцы из Онтарио находятся от зоны плей-офф.

Последние матчи: На флажке 2025 года «Торонто» одержал победу в фейерверочном дерби с «Оттавой» на домашнем льду (7:5).

После битвы за Онтарио команда Крейга Беруби провела неудачный выезд на площадку «Детройта» (2:3, от). Накануне «Лифс» в родных стенах разобрались с «Нью-Джерси» (4:0) и «Виннипегом» (6:5).

Не сыграют: Брендон Карло, Дакота Джошуа, Дакота Мермис, Вильям Нюландер, Энтони Столарс, Кристофер Танев.

Состояние команды: Турнирная траектория «Торонто» сопровождается периодическими всплесками победных результатов наряду с сериями провалов.

В конце прошлого года «Лифс» потерпели пять поражений в шести матчах, но в недавних пяти встречах забрали четыре победных результата и заработали 9 очков из 10 возможных.

Статистика для ставок

«Торонто» не побеждает в гостях на протяжении 4 последних матчей

«Айлендерс» одержали 3 победы в 4 последних личных встречах на своей территории

В 3 личных встречах на льду «Айлендерс» из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.40, победа «Торонто» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Айлендерс» на дистанции играют в яркий хоккей и стремятся к контролю в большинстве матчей. На домашнем льду ньюйоркцы попытаются взять инициативу и добиться результата через комфортный для них «верх».

2.20 «Айлендерс» не проиграют + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Айлендерс — Торонто принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Айлендерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: «Торонто» едет в Нью-Йорк решать свои задачи, а значит, будет нацелен на привычную для последних матчей высокую реализацию, за счет которой встреча на «Ю-Би-Эс Арене» установит высокий порог результативности.

1.90 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Айлендерс — Торонто принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.