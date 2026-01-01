прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.79

В рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира Чехия встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 3 января. Начало матча — в 00:30 (мск).

Чехия

Путь к плей-офф: В четырех матчах общей стадии Чехия заработала 8 очков, закрепившись на 2-й строчке группы В. От 1-й Канады команда отстала на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В первом туре Чехия потерпела поражение от Канады в фестивальной игре с 12 голами (5:7).

Следом команда Патрика Аугусты переехала сборную Дании (7:2), одержала сложную победу над Финляндией (2:1, от) и в дежурном режиме разобралась с Латвией (4:2).

Не сыграют: В составе Чехии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Чехия провела продуктивную общую кампанию: одержала три победы при поражении от Канады, которой, между тем, уступила играючи.

Подопечные Патрика Аугусты делают упор на позиционное давление и создание большого объема остроты, но вместе с тем оголяют зоны на своей половине, которым грамотно распоряжаются соперники.

Швейцария

Путь к плей-офф: В активе Швейцарии 6 очков после четырех матчей. В таблице группы А команда расположилась на 3-м месте, на 3 пункта опередив Словакию.

Последние матчи: Групповой этап сборная Швейцарии начала с поражений от США (1:2) и Швеции (2:4).

После матчей с фаворитами команда Яна Кадьо одержала разгромную победу над Германией (4:0), а в последнем туре взяла верх над Словакией (3:2).

Не сыграют: У Швейцарии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Швейцария выдала продуктивный общий этап: навязала борьбу топам и разобралась с прямыми конкурентами.

Основной акцент коллектив Яна Кадьо делает на защите. Наряду со Швецией швейцарцы пропустили меньше всех на этом турнире. Однако по количеству заброшенных шайб команда входит в число худших.

Статистика для ставок

Чехия не пропускает больше 2 голов на протяжении 3 матчей кряду

Чехия обыграла Швейцарию в 4 последних личных встречах

Чехия громила Швейцарию с разницей в 3 и более голов в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.75, победа Швейцарии — в 6.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: Чехия — заряженная на борьбу за медали команда, которая должна без вопросов разбираться со Швейцарией при всех ее сильных качествах оборонительного характера.

1.79 Чехия победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Чехия — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Чехия победит + ТБ 4.5 за 1.79.

Прогноз: Чехия умеет вскрывать защитные линии соперников и, как правило, демонстрирует высокий уровень реализации.

1.77 Индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Чехия — Швейцария принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 за 1.77.