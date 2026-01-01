прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.76

В рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира Швеция встретится с Латвией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 2 января. Начало матча — в 22:00 (мск).

Швеция

Путь к плей-офф: В четырех играх Швеция заработала 12 очков, закрепившись на 1-й строчке группы А и на 3 турнирных пункта опередив сборную США.

Последние матчи: В стартовом матче чемпионата Швеция расправилась со Словакией (3:2), вслед за которой обыграла Швейцарию (4:2).

Третью победу шведы зафиксировали в проходной для себя игре против Германии (8:1), тогда как на флажке групповой стадии команде Магнуса Хавелида удалось разобрать США (6:3).

Не сыграют: В составе Швеции кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Швеция провела первоклассный групповой этап. Команда, несмотря на шероховатости в отдельных матчах, не допустила ни одной потери очков.

Общую кампанию коллектив Магнуса Хавелида завершил со вторым лучшим показателем по заброшенным шайбам среди десяти сборных, а по пропущенным — сформировала дуэт лучших со Швейцарией.

Латвия

Путь к плей-офф: В активе Латвии по итогам общего этапа 4 очка. В таблице группы В бордовые прописались на четвертом месте, на 4 пункта опередив Данию.

Последние матчи: Латвийцы начали чемпионат с ничьей в матче против Канады, которой в итоге проиграли в овертайме (1:2, от).

После скромной по своему содержанию сенсации балтийцы уступили Финляндии (0:8), прибили сборную Дании (6:3) и потерпели поражение от Чехии (2:4).

Не сыграют: У Латвии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Латвия провела вполне рабочий по своим стандартам общий этап — закусилась с Канадой и набрала важнейшие 3 балла там где должна была это делать.

На фоне топов балтийцы смотрятся скромно, но при определенных обстоятельствах — когда соперник имеет тактические изъяны — стараются выискивать свои немногочисленные шансы в атаке.

Статистика для ставок

Швеция не проигрывает на протяжении 6 матчей кряду

Швеция забивала 4 и более голов в 3 последних матчах

Швеция обыграла Латвию в 6 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.10, ничья — в 12.20, победа Латвии — в 22.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Швеция по ходу группового раунда показала несколько хороших по содержанию матчей, сохранив запас в контексте дальнейшего прогресса. В игре против Латвии шведы будут иметь достаточный ресурс, чтобы выйти на высокий показатель голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 4.5 за 1.76.

Прогноз: С высокой результативностью шведы обеспечат полный контроль над ходом игры и не позволят Латвии проявить себя в зоне атаки.

Ставка: Швеция победит с форой -3.5 за 1.93.