В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия встретится с Данией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 31 декабря. Начало матча — в 00:30 (мск).

Латвия

Турнирное положение: В двух матчах общего этапа Латвия заработала 1 балл, с которым закрепилась на 4-й строчке группы B, минимально дистанцировавшись от Дании.

Последние матчи: В первом туре Латвия получила тяжелейшего соперника группы — Канаду, которой оказала серьезное сопротивление, но потерпела поражение в овертайме (1:2, от).

После упорного противостояния с «кленовыми» коллектив Артиса Аболса встретился с Финляндией. Еще один матч против фаворита завершился катастрофой для латвийцев (0:8).

Не сыграют: В составе Латвии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Латвия на этом турнире успела заявить о себе в положительном ключе уже в дебюте, потрепав сборную Канады. Балтийцы играют смело, но без излишнего авантюризма.

Высокая реализация и темповой хоккей едва ли причисляются к сильным сторонам бордовых, но по умению читать игру и подстраиваться под соперников латвийцы превосходят многих прямых конкурентов.

Дания

Турнирное положение: После трех туров Дания находится на последнем месте в группе B без турнирных приобретений, на 1 балл отставая от 4-й Чехии.

Последние матчи: В первой игре турнира сборная Дании без предметных шансов на сенсацию уступила Финляндии (2:6).

Более неудачной с точки зрения разницы в счете оказалась вторая встреча датчан. Так, подопечные Мартина Струзински были задушены Чехией (2:7). Еще одним провалом обернулась игра против Канады (1:9).

Не сыграют: У Дании нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Вернувшись на высший международный уровень впервые с 2019 года, Дания принимает роль безусловного аутсайдера.

Текущее положение вынуждает команду Мартина Струзински настраиваться на борьбу за выживание. В плане хоккея датчане идут позади четырех других представителей группы B, уступая во всех игровых проявлениях.

Статистика для ставок

Латвия победила в 5 личных матчах кряду

Латвия обыгрывала Данию с разницей в 3 и более голов в 3 личных встречах из 5 последних

Латвия забивала 4 и более голов в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.60, а победа Дании — в 3.46.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: Латвия умеет играть дерзко против топов, тогда как встреча с Данией для балтийцев является лучшей возможностью пробиться в плей-офф раунд, оказавшись на льду в положении фаворита. В столь выигрышном ключе команда Артиса Аболса не потратит этот шанс впустую.

Ставка: Латвия победит за 1.80.

Прогноз: Латвия имеет достаточный ресурс, чтобы провести эту встречу с позиции силы, но проблемы с реализацией все еще могут отразиться на общем игровом рисунке.

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.77.