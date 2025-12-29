прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать СКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: После 38 матчей «Шанхайские Драконы» находятся на 9-м месте Западной конференции, на 6 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Дважды за последние несколько дней «Шанхайские Драконы» встретились со «Спартаком». Первая игра на «СКА Арене» закончилась поражением (1:3).

Во втором матче шанхайцы уперлись и забрали победный результат (4:3, бул.). В последней встрече команда Жерара Галлана уступила «Нефтехимику» (3:4, от).

Не сыграют: Жереми Гроло, Бен Харпур.

Состояние команды: С запуском нового бренда сохранились старые проблемы. Несмотря на назначение серьезного канадского специалиста и подписание ряда легионеров, «Шанхайские Драконы» плетутся позади кубковой восьмерки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Кризис «Драконов» к текущему моменту принял затяжной характер. Команде трудно дается системная игра в условиях потери темпа и концентрации наряду с низкой трудовой дисциплиной.

СКА

Турнирное положение: На счету СКА 45 очков после 38 матчей. В Западной конференции петербуржцы располагаются на 7-й строке, по дополнительным показателям отставая от ЦСКА.

Последние матчи: Предыдущая игровая неделя СКА состояла из двух матчей. В первой игре армейцы разбили «Динамо» Минск (1:4).

Днем ранее команда Игоря Ларионова высадилась в «Большом», где допустила крупный и весьма неожиданный провал в матче против «Сочи» (4:8).

Не сыграют: Никита Зайцев, Матвей Короткий, Тревор Мерфи.

Состояние команды: При всей своей непоследовательности по ходу сезона СКА пытается выровнять ситуацию. Команда продолжает биться за улучшение позиций в зоне плей-офф, но ее игра временами вызывает вопросы.

В девяти предыдущих встречах коллектив Игоря Ларионова добился шести побед, однако на этом фоне трудно объяснить провал, который петербуржцы накануне допустили на площадке «Сочи», получив 8 голов от главного неудачника лиги.

Статистика для ставок

СКА одержал 2 победы в 3 личных встречах в текущем сезоне

СКА забивал 4 гола в 2 личных встречах из 3 предыдущих

В 2 личных встречах из 3 одна из команд выигрывала с разницей в 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 3.37, ничья — в 4.29, победа СКА — в 1.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: СКА на текущее время имеет безусловное превосходство над «Шанхайскими Драконами» во всех игровых проявлениях. В дерби на бывшей домашней арене команда Игоря Ларионова не допустит потери столь необходимых очков.

1.99 СКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Шанхайские Драконы — СКА позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: СКА победит за 1.99.

Прогноз: Под давлением команда Жерара Галлана начинает терять игровую структуру, в том числе и оборонительную, чем, несомненно, должны пользоваться армейцы.

1.92 Индивидуальный тотал СКА больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Шанхайские Драконы — СКА принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.92.