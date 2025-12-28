прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.95

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция встретится со Швейцарией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 28 декабря. Начало матча — в 22:00 (мск).

Швеция

Турнирное положение: После первого тура Швеция обосновалась на 2-м месте группы A с 3 очками в активе, на 3 балла отставая от США, которые провели на игру больше.

Последние матчи: В дебютном матче молодежного чемпионата мира-2026 Швеция вырвала победу у Словакии, с шайбой, заброшенной Иваром Стенбергом за 4 минуты до финальной сирены (3:2).

До официальной игры команда Магнуса Хавелида провела три контрольных матча, которые закончились поражением (1:2) и победой (4:2) над Канадой и разгромом Швейцарии (7:3).

Не сыграют: В составе Швеции кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Швеция — достаточно интересная по своему содержанию команда, которая на турнире в Штатах должна бороться за медали.

Тактическое строение коллектива Хавелида подразумевает темповую игру и высокий объем физической работы, но недавняя встреча со словаками указывает на проблемы с концентрацией.

Швейцария

Турнирное положение: Без набранных очков после стартовой игры, Швейцария оказалась на 4-й строчке в группе, опережая 5-ю Германию по лучшей разнице голов.

Последние матчи: В первом туре Швейцария встретилась с США и по качеству хоккея превзошла ожидания, навязав хозяевам практически равную борьбу. Тем не менее в условиях разницы в классе коллектив Яна Кадьо потерпел поражение (1:2).

Перед началом общего этапа команда Яна Кадьо в рамках контрольных матчей взяла верх над «Миннесотой Стэйт Маверикс» (2:1, бул.), уверенно справилась с Данией (6:1) и проиграла Швеции (3:7).

Не сыграют: У Швейцарии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: По ходу текущего турнира Швейцария может претендовать на локальную сенсацию в концертной игре, но четвертая строчка по итогам группового этапа в настоящее время видится пределом.

Преодолеть первый плей-офф раунд в условиях низкой глубины топовых исполнителей швейцарцам будет практически невозможно. Вместе с тем команда имеет достаточно ресурсов, чтобы избежать борьбы за выживание.

Статистика для ставок

Швеция победила в 6 личных встречах кряду

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Швеция забивала 6 и более голов в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.04, ничья — в 14.70, а победа Швейцарии — в 24.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 6.5 — за 2.06.

Прогноз: По своему потенциалу Швеция значительно превосходит большую часть соперников по группе. В матче против Швейцарии коллектив Магнуса Хевелида является железным фаворитом, который без труда подтвердит свой статус качественной игрой.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: С учетом скромных тактических возможностей соперников шведы способны обозначить тотальное преимущество уже на стартовом отрезке игры.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции в 1-м периоде больше 1.5 за 1.88.