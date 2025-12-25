В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия встретится с США. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 27 декабря. Начало матча — в 02:00 (мск).
Германия
Турнирное положение: Прошлогодний турнир немецкая сборная завершила на последнем месте в группе A, оставшись с 1 баллом по итогам 4-х матчей.
Последние матчи: В игре на понижение в 2025 году подопечные Тобиаса Абштрайтера добились тяжелейшей победы над Казахстаном (4:3).
Днями ранее сборная Германии провела две контрольные встречи, которые закончились разгромными поражениями от Финляндии (3:9) и США (0:8).
Не сыграют: В составе Германии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Годом ранее сборная Германии сумела сохранить прописку в элите, тогда как на предстоящем турнире команда при хороших раскладах способна замахнуться на плей-офф.
В составе немцев представлены проспекты, задрафтованные клубами НХЛ, но в сущности сборная обладает низкой по качеству глубиной наряду со слабой линией обороны.
США
Турнирное положение: Чемпионы двух последних турниров завершили предыдущий групповой раунд на 1-м месте в таблице, заработав 10 очков в 4-х встречах.
Последние матчи: На стадии плей-офф американцы вынесли Швейцарию (7:2), Чехию (4:1), а в матче за золото вырвали победу у Финляндии (4:3, от).
Перед домашним турнирном сборная США провела две контрольные встречи, в ходе которых разбила Германию (8:0) и в более скромном ключе взяла верх над Финляндией (3:1).
Не сыграют: У США нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Американцы рассматривают домашний турнир с точки зрения третьего золота за последние три года, а в контексте общих раскладов США называют главными фаворитами.
В Миннеаполис «звездно-полосатые» привезли сильных исполнителей, способных обеспечить высокую эффективность в разных сочетаниях, тогда как проблемной на дистанции может оказаться вратарская позиция.
Статистика для ставок
- США обыгрывают Германию на протяжении 12 матчей кряду с 2006 года
- США забивали в ворота Германии 8 и более голов в 3 последних личных встречах
- США громили Германию с разницей в 6 и более голов в рамках 2 последних чемпионатов мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 30.00, ничья — в 22.00, а победа США — в 1.01.
На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 7.5 — за 2.07.
Прогноз: Американцы являются безусловными фаворитами не только своей группы, но и всего домашнего турнира. Поэтому в дебюте команда предпочтет сыграть динамично, чтобы обеспечить должный настрой на остальные матчи.
Ставка: США победят с форой -5.5 за 1.88.
Прогноз: Безусловно, Германия какое-то время попытается продержаться, закрывшись на своей половине площадки, в связи с чем высокая результативность «звездно-полосатых» может быть отложена до перерыва.
Ставка: Тотал 1-го периода меньше 2 за 2.20.