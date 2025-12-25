прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.98

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция встретится со Словакией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 26 декабря. Начало матча — в 21:00 (мск).

Швеция

Турнирное положение: На прошлогоднем турнире сборная Швейцарии заработала 12 очков и возглавила группу B, на 3 турнирных пункта опередив Чехию.

Последние матчи: После серии из четырех побед на общем этапе Швеция одержала верх над Латвией в 1/4 финала (3:2).

Следом случился вылет от Финляндии (3:4, от) и поражение от Чехии в матче за бронзу (2:3, бул.). В последних контрольных встречах шведы проиграли (1:2) и победили (4:2) Канаду, а также прибили Швейцарию (7:3).

Не сыграют: В составе Швеции кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: По своему потенциалу сборная Швеции причисляется к фаворитам и видится командой, способной навязать борьбу североамериканцам.

При этом вероятность успеха «трех корон» будет определена устойчивостью в стадии плей-офф, где у шведов в последние годы, как правило, возникают проблемы.

Словакия

Турнирное положение: Словакия годом ранее набрала 5 очков в 4 встречах и закрепилась на 3-м месте в группе B, на 2 турнирных пункта опередив сборную Швейцарии.

Последние матчи: На групповой стадии МЧМ-2025 Словакия одержала две победы при четырех поражениях, а в плей-офф проиграла Финляндии (3:5).

В декабре словаки провели две контрольные встречи, в одной из которых удалось обыграть Латвию (3:1). В другом матче было зафиксировано поражение от Чехии (1:2, от).

Не сыграют: У Словакии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сборной Словакии досталась непростая группа, в рамках которой команду ждет борьба за выход в плей-офф до последнего тура.

В раунде на вылет шансы Словакии едва ли можно называть высокими с учетом соперников, имеющих превосходство и с точки зрения опыта, и в плане широты исполнителей.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Словакию в 4 последних личных встречах

Швеция победила Словакию с разницей в 3 и более голов в 5 матчах из 7 последних

Швеция победила Словакию в 2 последних личных встречах с общей разницей 25:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.09, ничья — в 11.70, а победа Словакии — в 16.00.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 7.5— за 2.05.

Прогноз: Швеция входит в турнир в числе фаворитов, которому важно подчеркнуть свой статус должным уровнем игры. В дебютном матче против словаков желто-синие собираются доказать, что в Миннесоту они приехали ради борьбы за медали.

Швеция победит с форой -4

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Швеция — Словакия позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Швеция победит с форой -4 за 1.98.

Прогноз: Какое-то время в этой игре шведы потратят на адаптацию, пока команда не войдет в тонус и не проломит плотную оборону Словакии. Поэтому высокая результативность может прийти не сразу.

Тотал 1-го периода меньше 2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Швеция — Словакия принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал 1-го периода меньше 2 за 2.13.