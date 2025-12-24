прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Ледовом Дворце» 25 декабря, начало — в 19:00 (мск).

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» входит в лидирующую тройку Западной конференции. Команда из Череповца в 38 матчах набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Локомотив» (54 очка) и минское «Динамо» (53 очка).

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Северсталь» выиграл у ЦСКА (3:1). В составе череповчан по шайбе забросили Адам Лишка, Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

Не сыграют: В составе «Северстали» потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних матчах «Северсталь» одержала победу над «Ладой» (3:2), но уступила в играх против «Салавата Юлаева» (1:2), «Автомобилиста» (1:4) и «Динамо» (0:1 — после овертайма).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» опустился на последнее 11 место в Западной конференции. В 35 поединках южане набрали 25 очков.

Последние матчи: «Леопарды» потерпели крупное поражение в гостевой игре против «Торпедо» (1:4).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: В пяти матчах регулярного чемпионата хоккеисты «Сочи» одержали победы над командами «Барыс» (5:1), «Адмирал» (4:2) и проиграли «Магнитогорску» (1:6) и «Авангарду» (2:5).

Статистика для ставок

«Северсталь» занимает 3 место в Западной конференции

«Сочи» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Северсталь» дважды обыграл «Сочи» (5:4 — после овертайма, 3:0 — в основное время)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.00, а победа «Сочи» — в 5.40.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5 — за 2.30.

Прогноз: Нет никаких сомнений в том, что «Северсталь» сможет снова обыграть «Сочи». В двух матчах череповчане забили сочинцам 8 голов и пропустили 4 шайбы.

Ставка: Фора «Северстали» (-2) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Северстали» и «Сочи» забрасывают по 3-4 шайбы каждая. Ожидаем, что команды сыграют в открытый и результативный хоккей.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.30.