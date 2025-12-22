В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 36 матчей «Вашингтон» поднялся на 3-ю строчку Восточной конференции с 43 очками в распоряжении. На 2 турнирных балла «Кэпс» отстают от 2-го «Детройта».

Последние матчи: Начало предыдущей игровой недели обернулось провальным выездом «Вашингтона» на территорию «Миннесоты» (0:5).

В следующем матче при своих трибунах команда Спенсера Карбери разбила «Торонто» (4:0). Накануне столичный коллектив дважды кряду проиграл «Детройту» (2:5, 2:3, от).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард.

Состояние команды: После яркого всплеска победных результатов «Вашингтон» в который раз по ходу чемпионата снизил динамику — причем как игровую, так и в плане турнирного продвижения.

Удерживая позиции в числе лидеров во многом за счет проблем прямых конкурентов, столичный коллектив потерпел шесть поражений в восьми предыдущих встречах. Кроме того, только в одной игре из последних семи «Кэпиталз» забили более 2 голов.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: После 38 матчей «Рейнджерс» находятся на 12-м месте Восточной конференции. С 40 очками в активе, ньюйоркцы отстают от зоны плей-офф на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В начале прошлой игровой недели «Рейнджерс» провалили домашний матч против «Ванкувера» (0:3).

При этом позже в гостях команда Майка Салливана взяла верх над «Сент-Луисом» (2:1, от), а в родном Нью-Йорке — разобралась с «Филадельфией» (5:4, бул.). В последней игре «синерубашечники» уступили «Нэшвиллу» (1:2).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Мэтт Рампе, Ти Джей Миллер, Гэйб Перро.

Состояние команды: В условиях низкой по качеству кадровой глубины «Рейнджерс» проводят невзрачный сезон, который сопровождается попытками каким-то чудесным образом закрепиться в зоне плей-офф.

На текущее время коллектив из Нью-Йорка имеет худший на Востоке показатель по заброшенным шайбам. При этом в девяти предыдущих встречах подопечные Майка Салливана установили только три победы.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 4 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Рейнджерс» победили в 4 матчах на выезде из последних 6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.47, победа «Рейнджерс» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: В который раз мы можем обозначить спад «Вашингтона». Команда вновь мало забивает и привозит в своей зоне. В подобной ситуации даже кризисные «Рейнджерс» будут претендовать на важнейшие в контексте борьбы за топ-8 турнирные приобретения.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.16.

Прогноз: Атакующий ресурс обеих команд в настоящее время выглядит весьма скромно с учетом формы последних недель. Личная встреча сейчас едва ли может рассматриваться с точки зрения интенсивного хоккея с двусторонним наступательным движением.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.40.