Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 22 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Детройт» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ

В составе хозяев отличились Джон Леонард и Лукас Рэймонд в основное время. Победу в овертайме принес Мориц Зайдер.

За «Детройт» дубль оформил Итен Фрэнк. Александр Овечкин остался без результативных действий в 8-й игре кряду. Для него это была 1527-я игра в карьере в регулярке НХЛ, по количеству игр он вышел на чистое 20-е место по этому показателю, обойдя Райана Сутера.

«Детройт» с 45 очками пока второй на «Востоке». «Вашингтон» (43 очка) располагается строчкой ниже.

«Детройт» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:5

В составе победителей отличились Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон (дубль), Кэйл Макар и Брок Нельсон. Отметим две голевые передачи Валерия Ничушкина, у которого теперь 21 (8+13) очко в 27 встречах.

У «Миннесоты» забил Райан Хартман, которому ассистировал российский нападающий Кирилл Капризов. Сейчас у 28-летнего хоккеиста в 37 матчах 42 (22+20) очка.

«Миннесота» прервала серию из семи побед подряд и занимает 3-е место в Западной конференции (49 очков после 37 матчей). У «Колорадо» пять побед подряд, команда лидирует в этой конференции (59 очков после 35 матчей).

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:5

«Бостон» — «Оттава» — 2:6

За хозяев забивали Давид Пастрняк и Майкл Эйссимонт. Марат Хуснутдинов сделал результативный пас. В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 11 (4+7) очков в 32 матчах.

У гостей забили Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Фабиан Зеттерлунд (дубль), Тим Штюцле и Дилан Козенс.

«Бостон» проиграл в 3-м матче подряд. Он занимает 9-е место в Восточной конференции (41 очко после 37 игр). «Оттава» выиграла 4-й матч подряд и расположилась на 11-м месте (40 очков после 35 игр).

«Бостон» — «Оттава» — 2:6

«Даллас» — «Торонто» — 5:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Сэм Стил, Джейми Бенн, Маврик Бурк и Джастин Хрыковиан. Защитник Илья Любушкин сделал ассист. В сезоне-2025/26 у 31-летнего россиянина 7 (1+6) очков в 26 матчах.

У «Торонто» единственный гол забил Скотт Лотон.

«Даллас» занимает второе место на «Западе» с 55 очками после 37 матчей. «Торонто» потерпел третье поражение подряд, с 35 очками после 35 игр располагается на 15-м месте Восточной конференции.

«Даллас» — «Торонто» — 5:1

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 2:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг и Стивен Стэмкос, у гостей единственный гол забил Джонни Бродзински.

«Нэшвилл» выиграл второй матч подряд. Он занимает 11-е место в Западной конференции с 34 очками после 35 игр. «Рейнджерс» расположились на 12-м месте в Восточной конференции (40 очков после 38 матчей).

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 2:1

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 1:3

У хозяев заброшенной шайбой отметился Джек Хьюз, у гостей отличились Джош Норрис, Зак Бенсон и Пэйтон Кребс.

«Нью-Джерси» с 41 очком после 36 матчей занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» выиграл шестой матч подряд, идет на 14-м месте (38 очков после 35 игр).

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 1:3

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:3 Б

У хозяев в основное время забивали Сидни Кросби, Рикард Ракелль (он исполнил еще победный буллит) и Ноэль Аччиари.

У гостей отличились Оливер Капанен, Ноа Добсон и форвард Иван Демидов (также у него голевой пас). В этом сезоне 20-летний россиянин в 36 матчах набрал 28 (8+20) очков.

«Питтсбург» выиграл впервые после 8-ми поражений подряд. Он занимает 13-е место в Восточной конференции с 39 очками после 35 матчей. «Монреаль» (43 очка после 36 игр) находится на 4-м месте.

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:3 Б

«Юта» — «Виннипег» — 4:3 ОТ

В составе хозяев забивали Лоусон Крауз, Йон Петерка и Александр Керфут. Российский защитник Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. Теперь у 27-летнего игрока 25 (4+21) очков в 38 матчах регулярки.

У гостей забили Кайл Коннор (дубль) и Морган Бэррон.

«Виннипег» проиграл в 4-й игре кряду и сейчас занимает 13-е место в таблице Западной конференции (33 очка после 35 матчей). «Юта» с 39 очками после 38 игр расположилась на 8-м месте.

«Юта» — «Виннипег» — 4:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (дубль) и Зак Хаймэн

В составе «Вегаса» отличились Томаш Гертл, Митчелл Марнер и Павел Дорофеев. В сезоне-2025/26 25-летний форвард в 34 матчах набрал 23 (15+8) очка.

«Вегас» в 42 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место на «Западе». «Эдмонтон» (42 очка после 37 игр) расположился строчкой ниже.