прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфия». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Чикаго»

Турнирное положение: После 35 матчей «Чикаго» рухнул на 16-ю строчку Западной конференции. С 32 очками в активе, коллектив из Иллинойса отстал от зоны плей-офф на 7 турнирных баллов.

Последние матчи: Предыдущий игровой отрезок «Чикаго» провел на выезде, где в ходе первой встречи потерпел поражение от «Торонто» (2:3).

Следующий канадский матч обернулся для коллектива Джеффа Блашилла провалом на льду «Монреаля» (1:4), а последняя игра закончилась провалом на площадке «Оттавы» (4:6).

Не сыграют: Коннор Беда, Ши Вебер, Ник Фолиньо, Фрэнк Назар.

Состояние команды: «Чикаго» выдал бодрое начало и обозначил готовность бороться за шанс в зоне плей-офф, но эта готовность оказалась иллюзорной — спустя время «Блэкхокс» вновь прописались среди главных андердогов лиги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящий момент команда Джеффа Блашилла является худшей в чемпионате по потерям очков, а на отрезке в восемь последних матчей забрала только один победный результат.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В 34 на момент написания матчах «Филадельфия» набрала 41 очко. В таблице Востока «Флайерз» закрепились на 6-й строке, на 2 пункта отставая от лидерской тройки.

Последние матчи: В рамках недавней серии гостевых матчей «Филадельфия» одержала крупную победу над «Монреалем» (4:1).

Тем временем следующий выезд завершился поражением от «Баффало» (3:5). В другой тяжелейшей игре команда Рика Токкета уступила «Рейнджерс» (4:5, бул.).

Не сыграют: Кристиан Дворак, Тайсон Ферстер, Даниэл Владар.

Состояние команды: В условиях нестабильности в плане командного тонуса и результатов «Филадельфия» проводит неплохой сезон, удерживая позиции вблизи лидеров Востока.

Прямо сейчас команда Рика Токкета имеет третий лучший показатель в конференции по пропущенным шайбам, однако в десяти последних матчах «Флайерз» достались всего три победы.

Статистика для ставок

«Филадельфия» одержала 4 победы в 6 матчах на льду «Чикаго»

«Филадельфия» забивала 3 и более голов в 3 последних встречах на территории «Чикаго»

В 4 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 3.00, ничья — в 4.52, победа «Филадельфия» — в 2.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: «Филадельфия» далека от любых определений, подразумевающих стабильность, но в условиях затяжного кризиса «Чикаго» гости из Пенсильвании могут почувствовать раскрепощенность и выдать яркий перфоманс с закономерным победным результатом.

2.10 «Филадельфия» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Чикаго — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Филадельфия» победит за 2.10.

Прогноз: В условиях проблем «Чикаго» в фазах позиционной обороны «Филадельфии» хватит внутреннего ресурса на игру высокой интенсивности, которая позволит установить должный показатель результативности.

1.90 Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Чикаго — Филадельфия принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 1.90.