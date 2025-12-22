прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флорида». Игра пройдет на «PNC-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: После 35 матчей «Каролина» возглавляет Восточную конференцию с 47 очками на счету, на 2 турнирных пункта опережая 2-й «Детройт».

Последние матчи: Предыдущую неделю «Каролина» провела в разъездах. В первой гостевой встрече команда из Роли нанесла крупное поражение «Нэшвиллу» (4:1).

В другом матче подопечные Рода Бриндамора не смогли сломить сопротивление «Флориды» (3:4, бул.). Накануне «Харрикейнз» проиграли «Тампе» (4:6).

Не сыграют: Сет Джарвис, Чарльз-Алексис Лего, Джордан Мартинук.

Состояние команды: В плане турнирной неуступчивости «Каролина» проводит великолепный отрезок, но по ходу всего чемпионата коллектив из Роли сталкивается с потерей оптимальной формы.

В настоящее время команда Рода Бриндамора обладает лучшим показателем по заброшенным шайбам на Востоке, а в шести встречах из предыдущих семи «Харрикейнз» набирали минимум 1 балл.

«Флорида»

Турнирное положение: В 35 матчах «Флорида» заработала 40 очков. В таблице Востока команда из Санрайза прописалась на 10-м месте, на 1 турнирный балл отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Флорида» провела дома, где в рамках первой встречи взяла верх над «Лос-Анджелесом» (3:2).

В другом матче подопечные Пола Мориса разобрались с «Каролиной» (4:3, бул.), а днем ранее не смогли справиться с «Сент-Луисом» (2:6).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачук, Мэттью Самоскевич.

Состояние команды: «Флорида» свыкается с режимом игры без ключевых лидеров верхних звеньев. При этом адаптация «Пантерз» проходит весьма болезненно и имеет затяжной характер.

Только в последние недели команда Пола Мориса продемонстрировала улучшения и вернулась в гонку за топ-8. Так, в семи матчах из девяти предыдущих «Пантерз» зафиксировали победный результат.

Статистика для ставок

«Флорида» обыграла «Каролину» в 4 последних матчах

В 4 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Флорида» забивала 3 и более голов в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.67, победа «Флориды» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: Месяцем ранее выезд на территорию «Каролины» считался бы для «Флориды» вызовом без перспектив, но форма последних недель вызывает доверие и делает возможной борьбу за 2 очка.

Ставка: «Флорида» победит в матче за 2.23.

Прогноз: Неуступчивые топ-команды, умеющие компактно обороняться и справляться с кризисными ситуациями на льду, нацелены на плотный хоккей, итогом которого может стать ничейный исход в основное время.

Ставка: Ничья за 4.67.