прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Минск-Арене» 21 декабря, начало — в 17:10 (мск).

«Динамо»

Турнирное положение: Минское «Динамо» входит в топ-3 команд Западной конференции, беларусы в 34 матчах набрали 49 очков, отставая от лидера «Локомотива» на три пункта.

Последние матчи: Гостевая серия игр минчан завершилась очередным поражением в матче против «Автомобилиста» (2:2 — в основное время, 1:2 — после буллитов).

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:2 — в основное время, 0:1 — после буллитов). Беларусы в гостевой серии игр одержали победы над «Амуром» (2:2 — в основное время, 3:1 — после буллитов), «Адмиралом» (4:1) и «Торпедо» (2:1).

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинские хоккеисты в числе худших команд Западной конференции. «Лада» расположилась на 10 месте и набрала 23 очка после 35 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Лада» из Тольятти потерпела домашнее поражение от ЦСКА (2:4).

Не сыграют: У «Лады» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Волжане в последних пяти матчах потерпели пять поражений, хоккеисты «Лады» проиграли «Северстали» (2:3), «Динамо» (2:4), «Спартаку» (4:5) и ЦСКА (2:4).

Статистика для ставок

Минское «Динамо» занимает 3 место в Западной конференции

«Лада» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Динамо» выиграло у «Лады» (4:0), а «Лада» взяла реванш со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 1.40, ничья — в 5.50, а победа «Лады» — в 6.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: «Динамо» выглядит предпочтительнее в предстоящей встрече, команда входит в топ-3 клуба своей конференции, а «Лада» входит в группу аутсайдеров Запада. Ставим на победу команды из Беларуси.

Ставка: Фора «Динамо» Минск (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В матчах с участием «Динамо» забрасывается около 3-4 шайб. Ожидаем результативного хоккея со стороны минчан.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.